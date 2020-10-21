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苹果 iPhone 12 信号之疑：智能数据模式下，显示 5G 实测可能是 4G

2020/10/21 11:44:56 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 10 月 21 日消息 据外媒 The Verge 发现，苹果调整了 iPhone 12 机型上的状态栏网络显示方式，显示的最佳可用网络，而不一定是当前所使用的网络。

也就是说，即使 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 状态栏显示的是 5G 标志，但手机此时使用的也可能是 4G 网络，因为状态栏网络图标并非当前实际状态，而是可用的最佳状态。

The Verge 的 Dieter Bohn 称，“奇怪的是，当 iPhone 将你限制在 LTE 速度时，它仍然会在状态栏中显示 5G 图标。它现在是你可用的最佳速度的指标，而不是使用的实际网络。”

IT之家了解到，上述情况会在 iPhone 12 开启智能数据模式功能时出现，该功能可以根据每款应用对网络带宽的需求来在 4G 和 5G 网络之间进行自动切换，达到省电目的。目前还不清楚在启用智能数据模式时，哪些情况下会让 5G 启动。不过，用户可以在设置中关闭该功能。

至于 5G 在 iPhone 12 上的实际表现，外媒指出，其表现与 5G Android 手机一样好，甚至更好。但在使用 5G 时，设备确实会发热，如果过度使用，电池续航会受到影响。

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关键词：iPhone 12

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