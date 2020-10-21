外媒实测苹果 iPhone 12/Pro 续航：5G 网络下表现不佳

IT之家 10 月 21 日消息 外媒 Tom's Guide 对苹果 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 进行了电池续航测试，结果并不理想，与安卓竞争对手相比，苹果的新手机在电池续航排行榜上处于下风，尤其是在 5G 网络下。

IT之家了解到，Tom's Guide 电池续航测试的过程如下：以 150 尼特的屏幕亮度连续浏览网页 , 每 30 秒启动一个新网站，直到电池耗尽 。该网站对 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 分别在 5G 和 4G 上进行了这项测试，差异非常显著。

iPhone 12 在 AT&T 的 5G 网络上只坚持了 8 小时 25 分钟，在 4G 网络上坚持了 10 小时 23 分钟，而去年的 iPhone 11 在 4G 网络上坚持了惊人的 11 小时 16 分钟。

iPhone 12 Pro 表现更好一些，在 T-Mobile 的 5G 网络上坚持了 9 小时 6 分钟，在 4G 网络上的运行时间跃升至 11 小时 24 分钟。iPhone 11 Pro 在 4G 网络上的坚持时间为 10 小时 24 分钟。

三星的 Galaxy 手机在 5G 网络上一般能坚持更长时间，不过当它们的屏幕被设置为更快的 120Hz 刷新率时，会大大加快电池消耗。三星 Galaxy S20 在 5G 上坚持了 9 小时 31 分钟，但在 120Hz 下就降到了 8 小时 04 分钟。

三星 Galaxy S20 Plus 在 5G 上的坚持时间为 10 小时 31 分钟，比 iPhone 12 Pro 长了近 1.5 小时。三星手机在 120Hz 下的运行时间降到了 8 小时 55 分钟，比 iPhone 12 Pro 在 5G 下的运行时间略差。

一加 8T 是另一款超过 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 续航的 Android 手机，在 60Hz 和 120Hz 上交出了 10:49 和 9:58 的成绩，都是在 5G 网络下。

谷歌的 Pixel 5 比 iPhone 12 好了近一个小时，为 9 小时 56 分钟；在 90Hz 刷新率的情况下，降到了 9 小时 29 分钟，这两个时间都远远超过了 iPhone 12 在 5G 上 8 小时 25 分钟的成绩。

当然，外媒的网络冲浪测试只是衡量电池续航的一种方式，而且没人会连续上网 10 或 11 小时。但这个测试确实提供了一种在多部手机之间比较续航能力的方法。

当你不上网的时候，iPhone 12 的智能数据模式可以自动切换到 4G 模式，帮助节省电池续航。但这只有在某些场景下才会启动，比如当你在关闭屏幕的情况下听音乐。

总的来说，iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 的电池续航在 5G 网络下损失较大，切换到 4G 网络可以节省不少电量。