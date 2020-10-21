消息称国产主流厂商近期都不会有安卓小屏手机，只因成本太高

IT之家10月21日消息 本月中旬，苹果发布了 iPhone 12 系列机型，其中 iPhone 12 mini 成为了部分小屏手机党的 “春天”，但还要部分用户仍在坚守安卓手机阵营，表示将等一款小屏安卓手机，其中呼声较高的包括索尼、谷歌、三星等产品，但国内厂商的产品除配置不均衡外就是有明显短板，因此大部分用户并不买账。

靠谱的数码博主 @数码闲聊站 今日表示，“目前没有听说国内哪家主流厂商有小屏机要上市”，至于原因么，则归咎为成本和市场的不匹配，导致厂商无法摊平售价和成本。

就目前看来，该博主与华为、小米、荣耀、Redmi、OPPO、vivo、魅族等厂商均有一定的联系渠道，因此该博主消息可信度较高。

IT之家了解到，本月早些时候，@常程 在微博询问用户关于小屏手机的想法和需求，因此部分小米手机用户纷纷推测小米将推出小屏手机。

且 @卢伟冰 也曾暗示 Redmi 考虑推出一款 mini 机型，但续航会牺牲很大。部分用户视其为考察用户接受度而决定是否开发。

IT之家了解到，更小的手机意味着有更少的空间来容纳电池。正是因为这个原因，像 iPhone SE 2020、Pixel 4a 和索尼的老款 Compact 手机的电池容量也都比较小，上述手机通常依靠软件优化来获得更多的续航。