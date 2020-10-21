比特币价格自 8 月以来首次突破 1.2 万美元

10 月 21 日消息，据国外媒体报道，比特币 (BTC)价格周二上涨，两个多月来首次短暂突破了 1.2 万美元。

今日早上，数据显示 BTC 短线上涨，突破了 1.2 万美元关口。并且这已经是比特币日内两度冲击 12000 美元。21 日凌晨 BTC 曾短线上涨突破 12000 美元关口。比前一天上涨了 2.57%。

24 小时内比特币的价格走势在 11672.69 到 12047.10 美元之间。成功突破 1.2 万美元的阻力位，成为周线图上的一个历史性里程碑。分析表明比特币似乎已准备好走高。

从数据来看，在突破 1.2 万美元之前比特币已经在 1 万到 1.1 万美元之间上上下下多日，其波动率为破 1 万以来的历史新低，预测称 11 月可能带来巨大波动。

投资平台 eToro 的分析师西蒙 · 彼得斯 (Simon Peters)在一封电子邮件中表示 : “最近几周，比特币的价格一直在稳步上升，部分原因是 Square 购买了 5000 万美元比特币的消息，或许更重要的原因是，美国联邦储备委员会 (Federal Reserve)主席杰罗姆 · 鲍威尔 (Jerome Powell)最近就 CBDC 在美国的实行发表了评论。”

上一次比特币价格达到 12000 美元的水平还是在 2010 年 8 月 17 日。

其他数字货币包括 ether, lumen, monero 和 dash 在过去的 24 小时内下降了 2% 到 4.9%。