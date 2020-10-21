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华为 Mate 40 Pro+ 工程机曝光：后置五摄相机模组

2020/10/21 17:51:50 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家10月20日消息 近期爆料者rquandt曝光了 Mate 40 Pro 的官方渲染图，渲染图显示华为Mate40系列新机拥有独特的圆环式后置相机模组染图。

现在微博博主@旺仔百事通 曝光了华为Mate 40 Pro+工程机真机，后置搭载了五摄相机镜头，同样采用圆环设计。需要注意的是，由于是工程机的缘故，中间的Logo并不是LEICA（徕卡）。

此前网络上曝光了华为Mate 40系列后置相机模组设计图分别搭载了三摄、四摄、五摄、五摄相机+测温

根据之前 @rquandt 的爆料，华为 Mate 40 Pro 采用 6.76 英寸 2772×1344 像素 OLED 瀑布屏，搭载麒麟 9000 处理器（八核，5nm 制程 4xARM Cortex-A55，最高 2.04GHz，3xARM Cortex-A77，最高 2.54GHz，1xCortex-A77，最高 3.13GHz），内存 / 存储为 8GB、256GB UFS 3.1（国行版 12GB 内存），支持 microSD 扩展。后置徕卡三摄，支持 8K 视频录制、5 倍光学变焦。电池容量为 4400 mAh，支持最大 65W（0-100%<1 小时）快充，支持无线和反向无线充电。其它方面包括支持 NanoMemory 插槽，可放置华为专用存储卡，支持蓝牙 5.2、NFC 和 WiFi 6。

华为 Mate40 系列全球发布会将于北京时间 10 月 22 日 20:00 召开，届时IT之家将带来详细报道。

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关键词：华为Mate 40 Pro华为手机相机

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