外媒测评 iPhone 12/Pro 新机汇总：性能卓越，但续航令人失望，摄像头很棒一如既往

尽管苹果 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 即将于 10 月 23 日正式开售，但许多媒体已经抢先拿到样机，并对它们进行了测评。今年新款 iPhone 最大卖点就是支持 5G，同时在性能、显示质量、摄像头等方面都有了很大提升，不过电池续航能力却令人失望。

性能卓越，电池续航令人失望

Masable：在 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 上打开应用程序或浏览内容时，感觉速度明显有所提升。激光雷达扫描仪也有助于确保增强现实应用程序更平稳地运行。不过，iPhone 12 Pro 的电池续航时间似乎并不比 iPhone 11 Pro 长多少。正常情况下使用，苹果新机可待机一整天。但在频繁使用时，大约 7 个半小时后电量剩余约 22%。

Engadget：即使今年苹果推出了大量新功能，但 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 的电池续航时间与 iPhone 11 Pro 不相上下。这意味着，充满电后可以持续使用 11 到 12 个小时，甚至在相对使用较少的周末时可以待机到第二天。通常情况下，对于这种大尺寸的手机来说，这并不是太糟糕。但实际上，iPhone 12 要比 iPhone 11 要差，后者待机时间可达 1 天半。

摄像头很棒，一如既往

《连线》：视频才是苹果的强项，它提供流畅稳定的视觉效果只有三星能与之匹敌。在 iPhone 12 Pro 中，我们现在能以 4K 和每秒 60 帧的速度拍摄 HDR 视频，并通过杜比视觉 (Dolby Vision)技术进行了增强。杜比视觉是一种软件技术，可增加色彩深度和动态范围，用户需要支持杜比视觉的屏幕才能体验所有增强功能。

CNET：这两款手机上的主广角摄像头都有更快的镜头，可以让更多的光线进来。新镜头与 Smart HDR 3 技术相结合，可以产生色彩准确、动态范围稳定而令人惊叹的照片。夜间模式现在出现在超广角和自拍摄像头上。利用夜间模式拍摄的照片效果非常好。与 iPhone 12 相比，iPhone 12 Pro 上的长焦摄像头在变焦方面有了很大的进步。

《华尔街日报》：这两款新机型都有相同的超广角摄像头，非常适合捕捉整个场景。在微光场景测试中，可以看到它们比 iPhone 11 有明显的改进。但 iPhone 12 Pro 增加了用于近距离拍摄的长焦摄像头，以及使用激光来捕捉深度信息的激光雷达传感器。这将改进增强现实应用程序，也可以启用夜间肖像模式。

5G 和激光雷达很好，但可能还没有用

Masable：请不要完全为了体验 5G 功能而购买新款 iPhone。今年苹果发布的四款 iPhone 都支持 sub-6(较慢)和毫米波 5G 网络，但目前这并不重要，因为这两种技术都没有被广泛应用。同样重要的是，即使用户所在的地区确实部署了 5G 网络，他们也必须升级运营商套餐才能使用。

CNET：我们在美国南卡罗来纳州格林维尔用 T-Mobile 和 Verizon 的 5G 网络测试了这些手机。两家运营商的服务覆盖范围给人留下了深刻印象，但 5G 速度并不总是一致。使用测速应用 SpeedTest，iPhone 12 运行 T-Mobile 网络的下载速度在 10.4 到 14.9Mbps 之间，而 iPhone12 Pro 使用 Verizon 网络下载速度在 97.9 到 104 Mbps 之间。

The Verge：除非用户非常喜欢 AR 的噱头或夜间肖像模式拍照，否则 iPhone 12 的激光雷达传感器价值不大。在普通光线下拍照时，摄像头会像往常一样聚焦，激光雷达传感器根本没有激活。

真有必要升级？

《连线》：如果用户已经买了 iPhone 11 或 iPhone 11 Pro，那么可能没必要升级到 iPhone 12。如果用户想要更好的摄像头，而且有足够的可支配收入，那么 iPhone 12 已经是很好的选择。如果用户希望通过拥有 5G 手机改变生活，那么现在没必要购买 iPhone 12。

The Verge：iPhone 12 Pro 比 iPhone 12 贵 200 美元，前者看起来的确更酷，有些人更看重它的长焦镜头，在夜间模式下拍摄肖像照的能力以及激光雷达功能。然而在其他方面，两者几乎没有太大差别，不要急着买 iPhone 12 Pro。iPhone 12 Pro Max 的屏幕要大得多，摄像头性能可能会大幅提升，它或许让人觉得更物有所值。