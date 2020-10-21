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苹果 HomePod 软件 14.1 正式版发布：支持 HomePod mini、新 Siri 及 “广播”功能

2020/10/21 18:52:31 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家10月21日消息 除了iOS 14.1/iPadOS 14.1正式版推送之外，苹果今天还发布了HomePod的14.1新软件，其中包括一些新功能更新，比如支持广播功能，可以在iPhone、iPad、HomePod上和家里的任何人说话。

IT之家获悉，此次更新还引入了对新发布的HomePod mini支持，而且还增加了新的Siri功能。Siri能够跨HomePod扬声器停止闹钟、定时器和媒体，HomePod的网络搜索请求也能够从HomePod发送到iPhone

此外，还有一个选项可以将音乐添加到闹钟中，以便在Apple Music中最喜欢的歌曲或播放列表中唤醒你，并且有多项可靠性改进。

软件v14.1支持HomePod mini和新的Siri及“广播”功能。本更新还包括错误修复和改进。

HomePod mini

  • 设置并将您的Apple ID、Apple Music Siri 和无线局域网设置自动传输到HomePod mini

Siri

  • 询问HomePod有关某个位置的信息时，Siri 建议会在“地图” 中显示

  • 向HomePod提出的网页搜索请求可从HomePod发送到iPhone

  • Siri现可在不同HomePod扬声器上停止闹钟、计时器和媒体

  • 语音识别可让家中的多位用户使用“播客”

广播

  • 让HomePod向家中的其他HomePod扬声器广播

  • 广播到所有HomePod扬声器

  • 广播到特定房间或区域中的HomePod

其他改进和修复

  • 给闹钟添加音乐并通过Apple Music中的个人歌曲、播放列表或广播电台叫醒您

  • 修复了立体声组合可能有时播放不同步的问题

  • 改进了使用Siri 控制多个扬声器时的可靠性

  • 优化了Siri性能

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关键词：HomePod苹果

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