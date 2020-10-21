阿里巴巴重仓 A 股，认购蚂蚁集团 7.3 亿新发股票

IT之家10月21日消息 今天，在科创板 IPO 获证监会同意注册后，蚂蚁集团更新招股意向书并公布上市发行方案。阿里巴巴集团的全资子公司浙江天猫技术有限公司将作为战略投资者，认购蚂蚁在科创板发行的 7.3 亿股票。此次认购限售期最高 2 年，创科创板最严纪录。

IT之家了解到，根据蚂蚁的发行计划，A 股发行的新股数量不超过 16.7 亿股，不超过发行后（绿鞋前）总股本的 5.5%。其中，初始战略配售股票数 13.4 亿股，占初始发行量 80%。此外，蚂蚁留出 3.34 亿股供机构和个人投资者 “打新”，按照市场平均的 2 万亿元估值计算，面向 A 股市场的网上和网下 “打新”规模将超过 200 亿。

作为蚂蚁的重要股东，阿里巴巴参与认购，符合长线投资者在被投公司 IPO 时获较高战略配售额度的惯例。如 2018 年小米香港 IPO，老股东高通的子公司 Qualcomm Asia 就作为作为基石投资者参与了投资。

这一投资动作既是看好蚂蚁的长期发展，也与阿里巴巴自身战略密切相关。在近期的阿里巴巴投资者日上，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示，数字化是巨大的历史发展机遇。未来 3 到 5 年，阿里有 11 大重要的战略机会，支付宝从数字支付出口升级为数字生活入口是其中之一。

据悉，虽然阿里巴巴集团将通过全资子公司天猫认购蚂蚁在科创板的新发股票，但是在蚂蚁 IPO 完成后，阿里巴巴持股比例依旧不超过 33%。

根据蚂蚁发行安排，参与战略配售的投资者需承诺获得的配售股票中，50% 股份限售期限为 12 个月，50% 股份限售期限为 24 个月。这也意味着，阿里巴巴认购的蚂蚁股份半数将锁定 2 年，超过了 12 个月限售期的监管要求。这也是科创板成立以来，最严格的战略配售限售期安排。

除了阿里巴巴外，据悉蚂蚁在科创板 IPO 还吸引了包括中投公司、中国社保基金、新加坡淡马锡、新加坡政府投资公司、阿布扎比投资局、沙特公共投资基金等全球十大主权基金中的六家。而他们认购的股份同样要受到 50% 限售 12 个月和 50% 限售 24 个月的约束。