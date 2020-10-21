阿里 AI 实现首个实时翻译直播，将大规模用于双 11

10 月 21 日，阿里完成全球首个多语言实时翻译的电商直播，该直播展示了 AI 无惧嘈杂环境、口音不标准及口语化语言风格等问题，实时将中文直播内容精准翻译成英语、俄语、西班牙语等语言。阿里方面透露，该技术将大规模应用于 2020 双 11。

▲达摩院 AI 可实时翻译直播内容及评论区的小语种语言

数据显示，速卖通上约 96% 的中小企业无小语种翻译能力，而通常一个直播间就覆盖了十多个语种，82% 的中国商家因此而放弃跨境直播。为解决机器听不清、听不懂的问题，阿里在业界通用方案的基础上自研了更智能的语音模型，可在嘈杂的环境中 “听清”直播内容；同时，在 AI 翻译任务过程中创新性集成了视觉信息的识别结果，可将口语化句子改写成正式表达句子；此外，达摩院将多领域的知识融入翻译模型，能举一反三，无需重新训练便能快速学习不同场景里不断更迭的专业名词。

据介绍，过去几年，阿里 AI 翻译技术历经多次迭代升级，目前可提供 214 种语言的高质量翻译，一天可翻译 3000 亿个词语。并创造多项世界纪录，曾获 2018 国际机器翻译大赛 (WMT)翻译任务 5 项语向冠军，质量评估任务 6 项冠军，30 多项相关研究成果被国际 AI 顶会收录。同时，该技术也逐步应用于阿里巴巴内部及外部企业客户，日均调用量超过 13 亿次。

达摩院机器翻译团队负责人骆卫华表示，“让机器听清、听懂是实现精准翻译的基础，达摩院希望通过创新的 AI 算法继续攻克电商、教育、医疗等专业领域的翻译难题，帮助人类跨越语言障碍。”