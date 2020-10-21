研究机构：iPhone 12 mini 有望引领智能手机小型化趋势

IT之家10月21日消息 外媒9to5 Mac报道，市场研究公司Kantar认为，苹果iPhone 12 mini可能会掀起一股小型化、高端化智能手机的潮流。其表示，“随着苹果公司推出iPhone 12 mini作为其最新阵容的一部分，更小的手机外形可能也会因此变得更受欢迎......”

IT之家获悉，Kantar公司表示，超过12%的智能手机买家选择一款机型时，“专门考虑它在手/口袋中的适应性”。

“苹果在今年的阵容中提供4款iPhone 12机型是一个非常有趣的策略，尤其是在高端价格区间（比超高端低一个级别）的iPhone 12 mini。与之前的旗舰机不同，iPhone 12 mini为客户提供了所有最新的规格和5G功能，但以更小的外形尺寸和更低的成本，符合许多领域的市场增长。虽然过去几年的份额增长都是针对大尺寸屏幕的，但苹果这次推出的产品却解决了两端的问题。”

不出所料，Kantar还认为，苹果进军5G将加速人们对更快的移动数据标准的兴趣。

“最新的Kantar数据显示，5G功能很可能在不久的将来成为消费者购买的重要驱动力[...]。

5G功能作为选择购买特定型号的原因，虽然相对于其他驱动因素仍然很小，但自2019年第四季度以来，所有报告的市场都增加了动力，特别是在中国增加了23%个点。

在计划在未来6个月内购买智能手机的客户中，所有市场中至少有45%的客户打算购买5G手机；最高的是中国，为89%，其次是美国，为69%。在商业上，5G的好处是提供高速和不间断的连接，以支持游戏、流媒体视频点播和视频通话等活动。”

该公司表示，一旦消费者实际体验到5G网络，其价值有多大还有待观察。

“5G可以改善消费者在使用智能手机进行的日常活动中的体验。也就是说，消费者如何重视这一点，随着市场的发展，我们将更好地了解这一领域。”

一个可能会影响到这一点的因素是iPhone 12的5G使用可能对电池续航造成巨大冲击。