工信部：支持适老化智能终端设备研发、升级和应用推广

IT之家10月21日消息 10月21 日，工信部披露《关于政协十三届全国委员会第三次会议第 5148 号 (社会管理类 446 号)提案答复的函》。工信部表示，将支持适老化智能终端设备的研发、升级和应用推广。

IT之家获悉，工信部表示，我国正处于人口老龄化快速发展阶段，养老服务供给不平衡不充分的矛盾日益凸现。智慧健康养老是新一代信息技术产品与传统养老的融合，能够促进现有养老资源优化配置和使用效率提升，满足多层次、多样化的养老服务需求。工信部积极推进信息技术与健康养老领域融合，推动智慧健康养老产业创新发展，为产业开辟新的发展空间。

加强智慧健康养老产业顶层设计

近年来，国家制定出台了多项政策，对发展智慧养老做出部署，政策体系初步形成。2016 年，工信部联合国家标准化管理委员会印发《智慧家庭综合标准化体系建设指南》，明确将居家养老作为智慧家庭的典型应用之一。2017 年，工信部联合民政部、卫生健康委共同印发《智慧健康养老产业发展行动计划 (2017-2020 年)》(工信部联电子〔2017〕25 号)，明确发展智慧健康养老产业的思路和措施，构建跨部门协同工作机制，推动智慧健康养老产业加快发展，并将推动关键技术产品研发作为重点任务，加强健康养老终端设备的适老化设计与开发。

下一步，工信部将持续拓展信息技术在养老领域的深入应用，推动养老服务智慧化升级，做好接续政策研究。支持建设智能健康管理设备公共服务平台，整合跨领域创新资源，支持适老化智能终端设备的研发、升级和应用推广。

推动智慧健康养老模式创新发展

鼓励社会力量针对老年人需求，发展智慧健康养老服务。2018 年，工信部联合民政部、卫生健康委制定发布《智慧健康养老产品及服务推广目录 (2018 年版)》，遴选智慧健康养老产品 56 项、智慧健康养老服务 59 项，鼓励企业加大研发力度，加快产品更新速度，丰富产品市场供给，促进优秀智慧健康养老产品和服务推广应用。2017 年至 2019 年，工信部联合民政部、卫生健康委组织开展了智慧健康养老应用试点示范工作，共认定 117 家示范企业、225 个示范街道 (乡镇)和 52 个示范基地，形成了较好的应用示范效应。同时，工信部积极指导智能终端产品适老化设计。国内主流手机均具备 “老人模式”“简易模式”等，可便捷设置字体、图标大小，桌面只保留电话、短信、相机等基本应用软件，方便老年人使用。鼓励智能家居产品普及语音控制功能，推动基于智能语音识别技术的智能音箱、智能可穿戴设备及其他智能家电产品开发，老年人可通过语音方式实现便捷化操作。

下一步，工信部将持续支持智慧健康养老产品及服务推广，针对智能可穿戴设备、便携式健康监测设备、自助式健康检测设备等产品，以及居家健康养老服务、个性化健康管理服务、互联网健康咨询服务等智能化服务，组织更新推广目录，鼓励目录中产品和服务的技术研发、市场宣传推广。联合民政部、卫生健康委等部门，继续实施试点示范项目，强化示范项目管理，加强推动智慧健康养老技术、产品创新。充分发挥智慧健康养老示范企业、示范街道 (乡镇)、示范基地的示范引领作用，推进智慧健康养老产品与服务的规模化应用。

研究制定智慧养老综合标准体系

2018 年和 2019 年，工信部落实包括智慧健康养老在内的《智慧家庭综合标准化体系建设指南》，研究编制智慧养老标准体系，完成《智慧家庭 健康管理腕式可穿戴设备技术要求》《智慧家庭 健康养老产品分类及描述》《智慧家庭 健康养老服务平台参考模型》《智慧家庭 健康养老服务云平台服务接口技术要求》等一批行业关键急需标准编制。工信部正在筹建智慧家庭标准工作组，拟联合智慧家庭有关生产厂商、解决方案提供商、智慧建筑集成商等产业链上下游头部企业，以及相关高校、研究机构，共同开展智慧家庭关键技术标准的制定。

下一步，工信部将持续加强标准体系建设，推动智慧健康养老产品及信息服务标准研制工作，建立统一的设备接口、数据格式、传输协议、检测计量等标准，实现不同设备与服务平台间的数据信息接入共享。优先制定适用于个人和家庭的常用生理健康指标智能检测设备产品及数据服务标准。定期发布面向老年人群的智能终端产品便捷操作指南，为老年人群在信息化、智能化时代提供便利化服务。