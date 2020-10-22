Facebook 约会功能 Dating 欧洲上线：主打免费功能，有待市场认可

据报道，Facebook 周四宣布，其约会服务在美国推出一年多以后目前已扩展到欧洲。

该平台简称为 “ Facebook 约会”（Facebook Dating），旨在帮助 Facebook 用户通过兴趣、事件和团体等共同点找到同伴。那些希望加入该服务的用户必须设置一个 Facebook Dating 个人资料，该服务在 Facebook 应用中具有专属空间。

注册后，Facebook 用户可以在约会个人资料中分享自己的 “故事”，或者是 Facebook 或 Instagram 帐户中的故事。

还有一个 “暗恋”功能可以让用户选择自己感兴趣的 9 个 Facebook 朋友或 Instagram 关注者。如果这其中一个人也选择你作为暗恋对象，一个配对便就此产生。

现年 26 岁的公关顾问茱莉亚 · 波特利（Julia Portelly）对媒体表示，尽管近期很少使用 Facebook，但她肯定会 “好好看看”新的约会服务。“我想知道他们（Facebook）是否会带来全新的东西，还是只是抄袭一些功能然后改头换面？” 她说。

另一位约会服务的用户说：“我不再使用 Facebook，而且我不知道能否相信他们核查人们身份的能力，所以可能不是我的菜。”

与其他约会服务——例如 Tinder，Hinge 和 Bumble——不同，Facebook Dating 功能是完全免费使用的，没有付费项目。

一位 30 岁出头的单身男教师对媒体说：“如今，如此多的服务互相竞争着来嘲笑你，但随后将它们自己以付费形式隐藏起来。要我说，让爱自由吧，我已经准备好让 Facebook 搞定这个问题。”

新型冠状病毒大流行颠覆了约会的局面，封锁和保持社交距离等防疫措施让世界各地的现场约会变得困难。政客们已经意识到这个棘手的问题，英国首相鲍里斯 · 约翰逊（Boris Johnson）上周表示，禁止该国某些地区生活在不同家庭中的夫妇进行 “室内性生活”。

Facebook 表示，正在推出一项新功能，该功能将允许在 Facebook 服务上匹配成功的单身人士进行视频聊天。

约会功能于 2018 年 5 月在 Facebook 的 F8 开发者大会上首次宣布，并于 2019 年 9 月在美国推出，拥有约会应用程序 Tinder 的 Match 公司股票立刻下跌了 4.5%。该服务现已遍布全球 52 个国家和地区，其中包括欧洲的 32 个国家和地区。

Facebook 声称，该平台启动以来，已在 20 个国家和地区成功牵了 15 亿次红线。当媒体询问选择使用 Facebook Dating 的用户数量时，该公司没有立即做出回应。

约会应用程序 Muzmatch 的首席执行官兼创始人 Shaz Younas 表示，到目前为止，Facebook Dating 有点 “令人失望”。

“约会应用类股票在宣布时有所下降，但很快就恢复了，”摩根士丹利前投资银行家尤纳斯（Younas）说，“ Facebook 品牌并不好，但也不能低估。”

“ Facebook 基于用户个人行为牵红线的能力是无与伦比的。对于他们来说，这是真正的优势，无人能比。即使有 1% 的用户使用它，仅从规模来看，这仍然是一个非常成功的产品。也就是说，如约会世界所示，约会应用程序成员通常会在多个平台上，因此任何能让人们正常使用约会应用程序产品的事情都会对该领域有所帮助。”