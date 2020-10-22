不甘落后，亚马逊也推出到店取货服务

为了讨好 Prime 会员，亚马逊又推出新服务。如果会员从 Whole Foods 下单，从网上购买食品杂货，1 小时就可以从店铺取到货。也就是说在 1 小时内店铺会准备好货物，让你随时领取。

新服务覆盖美国所有 Whole Foods 店铺。不过如果想享受新服务，食品杂货订单总额必须达到或者超过 35 美元。目前 Whole Foods 在美国有 487 家店铺。

在新政策出炉之前，Prime 会员已经可以到特定 Whole Foods 店铺取货。由于新冠蔓延，4 月份亚马逊增加 Whole Foods 取货点数量，从 80 个增加到 150 个。出于安全原因，大流行期间许多人会从网上下单，然后亲自开车取货，这样更安全。

当 Prime 会员下单结账时，可以选择取货时间（比如选择 1 小时取货时间窗），当时间到了，App 会知道你正在取货的路上。亚马逊声称大多消费者只需要等一分钟就能取到货。

实际上，在大流行爆发之前亲自取货就已经流行起来。在过去几年里，沃尔玛、Target 大力推广 “Curbside Pickup”取货方式，消费者网上下单，选择取货时间，不必离开汽车就能取货。

Bain & Co 公司零售专家史蒂夫 · 凯恩（Steve Caine）认为，现在到店取货已经成为零食商追捧的新竞争手段，新服务可以为客户提供弹性取货时间窗，为零售商节省成本，亚马逊已经算迟到了，它正在追赶。