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首页 > iPhone之家>iPhone新闻

不用再等 WiFi：苹果 iPhone 12 系列支持通过 5G 网络下载系统更新

2020/10/22 11:57:00 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 10 月 22 日消息 根据本周发布的一份支持文档，苹果已经在 iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 上推出了使用 5G 蜂窝数据下载 iOS 系统更新的选项。

要想通过 5G 下载 iOS 更新，用户必须在蜂窝 >蜂窝数据选项下的设置应用中启用 "5G时允许使用更多数据" 模式。苹果表示，该模式还可以实现更高质量的视频和 FaceTime 通话，并允许第三方应用在连接到 5G 网络时，使用更多的蜂窝数据来增强体验。

根据 MacRumors 获得的一份 Verizon 内部文件，通过蜂窝下载 iOS 更新的功能仅限于启用 "5G时允许使用更多数据" 模式的 5G iPhone。在所有上一代 iPhone，以及连接到 LTE 网络的 iPhone 12 机型上，下载 iOS 更新仍然需要 Wi-Fi 连接。

IT之家了解到，苹果的支持文件还确认，在双卡模式下使用 iPhone 12 机型时，除了中国的版本，其它版本都不支持 5G，不过苹果计划在今年晚些时候在其他国家的版本上启用双卡模式下的 5G 功能。

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关键词：iPhone 12

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