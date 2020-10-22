法国特别版苹果 iPhone 12/Pro 开箱视频：“盒中盒”见到 EarPods 耳机

IT之家10月22日消息 外媒9to5 Mac报道，随着iPhone 12的发布，苹果已经在包装盒中取消了EarPods耳机和充电器，但法国是特殊的，现在苹果已经找到了一个整洁的解决方案，可以在法国更好地满足iPhone 12与EarPods销售。

IT之家获悉，新的iPhone 12包装盒比较纤细，没有在iPhone下方放置EarPods托盘或充电器，所以在法国，EarPods是在一个单独的盒子底部，这个盒子足够大，也包含标准iPhone 12的盒子。这个额外的盒子似乎比新的、瘦身的iPhone 12盒子大得多。

苹果公司发布iPhone 12新手机时省略了EarPods耳机，声称这样做更环保，但实际上在法国这样做是违法的。

原因是什么呢？这被认为对大脑吸收射频能量有潜在的危害，而手机在用于通话时，会释放出更多的射频能量。关于这一点的影响有相当多的争论，但大多数国家都会谨慎行事，对射频功率输出设定一个法律限制。 iPhone利用近距离感应器来检测手机何时贴着头部，并降低射频功率以符合法律限制。 然而，法国更进一步，认为应该鼓励用户使用耳机，让手机远离头部。为此，法国要求智能手机在销售时必须配备耳机，或者，使用“一种使其能够限制通信过程中头部暴露于无线电辐射的配件”。

这意味着，苹果必须在法国的iPhone 12包装盒中加入耳机，而该公司找到的解决方案是盒中盒。

法国是全球唯一一个苹果将随iPhone 12提供EarPods耳机的市场。但是，制造商没有办法提供额外的智能手机的包装，正如苹果在主题演讲当晚所宣布的那样，厂商后续会将iPhone 12和耳机分别以两种包装方式交付。

但苹果很聪明，正如YouTube频道所示，EarPods耳机其实是在大盒子的底部，里面是智能手机的包装盒。

打开外包装盒，就能看到iPhone 12的包装盒。取下这个就可以看到下面的EarPods耳机。

下面是更多开箱视频。