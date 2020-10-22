美团获导航电子地图甲级资质，意在无人配送

美团在高精地图卡位赛中更进一步。

自然资源部官网显示，北京美大智达科技有限公司获得导航电子地图制作甲级测绘资质证书，而据国家企业信用信息公示系统，北京美大智达科技有限公司是美团旗下全资子公司。

美团向新浪科技独家回应称，美团旗下北京美大智达科技有限公司已获得这一资质，地图是生活服务电商平台的基础设施，美团将依照国家法规有序开展相关工作。

事实上，美团对地图布局已久。去年 8 月，外媒就曾对美团地图服务开发一事进行报道。彼时，美团给出的解释是，在 2018 年 10 月底的组织升级中成立了 LBS 平台，包含 LBS 服务、网约车、大交通等部门，其中就有地图业务，旨在进一步增强 LBS 基础服务能力。而在今年 6 月，为加强线下线上流量品牌一体化，强化美团平台建设，原 LBS 平台下属充电宝业务部、两轮事业部、公交业务部、地图服务部被调整至美团平台。

美团与导航电子地图制作甲级测绘资质的故事从去年讲到了今年，但拿下资质对美团而言，究竟意味着什么？

理想汽车 CEO 李想曾表示：“高精地图是做自动驾驶绕不开的东西。”要自主绘制高精地图，必须具备相关资质。国家测绘地理信息局 2016 年下发的《关于加强自动驾驶地图生产测试与应用管理的通知》中规定：自动驾驶地图（即高精地图）属于导航电子地图的新型种类和重要组成部分，其数据采集、编辑加工和生产制作必须由具有导航电子地图制作测绘资质的单位承担。具体到美团，自动驾驶的应用场景可能首先是外卖配送。2016 年，美团成立了无人车配送项目组。2017 年，该项目组升级为无人配送部。2018 年，美团无人配送开放平台推出。在 2020 年第二季度财报后的电话会议上，美团 CEO 王兴提到，多年来美团一直在研发无人配送技术，他相信，一旦应用成功，将在显著提高配送效率的同时降低每单配送成本。“这一天一定会到来，但我们仍需耐心等待。”

这并不是一件容易的事情。自动驾驶汽车通过高精地图及其建立的环境模型可形成传感器感知的冗余，保证安全行驶，但其主要应用于道路、红绿灯、车流等室外环境。相比之下，外卖无人配送还涉及到写字楼、电梯等人流密度大的封闭区域。对美团而言，配送的难度集中在 “最后一公里”，其所需地图数据也因此而更为特殊——这恰是其需要自建地图的原因之一。

傲酷雷达亚太区总裁、前高德地图副总裁郄建军在接受新浪科技采访时表示，最后一公里无人配送由于路权和速度的限制，物流小车更多要走辅路、非机动车道、小区内部道路、人行道等。而一般于做高精地图的图商做图重点在乘用车、商用车所使用的城市主辅路，现有的第三方高精地图并不能很好满足美团在这方面的要求，只有自己开发，才能将细节一一覆盖。另外，一般地图的要素中不会包含小型静止障碍物，而小区里面的边界桩，限速帯、车位桩、路沿等静态障碍物，会对无人配送车行驶产生直接影响，自己做的高精地图把障碍物标注出来，使路线规划、防撞规避更合理。此外，美团所采集的丰富的独特数据都要与高精地图相融合，结合非常紧密，如果用第三方基础地图，如何更好地配合并保障知识产权同样是一个难题。在美团无边界竞争之大背景下，大的图商又都是背靠互联网巨头，潜在的竞争关系使长远合作难度与日俱增。美团不如主动出击，获得资质。这是美团大力布局无人配送的重要前提。

疫情期间，“无接触配送”成为了外卖配送的关键词，无人配送相当于其可预见的下一步。最近，美团在北京首钢冬奥园区开了一家 AI 零售门店，实现了无人零售与无人配送结合。美团方面介绍，园区内共有两台无人配送车，除打包装袋外，其他流程均可自动化完成。郄建军认为，相比无人送餐，其实无人送货的难度较低，因为送货无论是体系还是路线都更为清晰——从物流站点到小区、办公地等；送餐则不然，需要从不同商家取餐，再进行多点配送。如果说前者是 1 对 N，后者则是 N 对 N。“送餐的路线是更复杂的，我更看好无人配送在物流领域的早日落地。”

安全系数高、成本可降低是无人配送的明显优势，然而，不只是 “最后一公里”，处于 “第一公里”的餐饮门店也有相当一部分环境极其复杂，全面落地路漫漫。在郄建军看来，无人配送车可能会在生鲜配送等场景率先落地，比如送菜，由菜市场送至小区配送点是无人配送车的任务，上门的事情交给骑手，大的园区里无人配送车行至楼门口，用户自提——这其实和美团在首钢园的试点是一样的，关键在于大范围的推广和普及。

目前，美团的业务主要由餐饮外卖、到店及酒旅、含出行和生鲜等在内的新业务三部分组成，无论是餐饮门店、酒店、出行目的地…… 放在地图上，都是一个地点。也就是说，而地图承载了这些信息，也将与前述业务在不同场景下更紧密地结合。

美团正在探索可能的量产方案。郄建军预计，三到五年内，骑手依然是外卖配送的主力。用户习惯送餐送货到家门口，但上楼这件事短期内只能由骑手来解决。或许，无人配送车与骑手结合的形态将成为常态，无人配送车将外卖送到小区门口，每个小区设置驻点骑手，专门负责送上门。“今后这种搭配机制可能会更为常态化，逐步渗透市场。”当然，这一切都需要时间，至少，拿下导航电子地图制作甲级测绘资质证书，美团可以加速了。