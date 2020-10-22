天猫双 11 上线 80 万套特价房，称单套可省 100 万

今日天猫双十一宣布天猫双 11 上线 3000 楼盘、80 万套特价房，单套优惠达 100 万，在淘宝搜 “五折好房”10 月 22 日起就能买。

此外，天猫还将免费送出一套房，从 10 月 22 日起，网友上淘宝 App 搜索 “我的好房”，就可以直接无门槛参与房子抽奖，10 月 31 日开奖。据悉本次活动覆盖 300 个城市，一二三四五线城市都有。郑州的房子最多，其次是上海、广州。

此外，天猫双 11 还准备了 20 套 1 年使用权和 1 年收租权的房子，从 10 月 22 日 - 11 月 11 日期间陆续送出。

今年天猫双 11 全新升级，从 “光棍节”变成 “双节棍”，10 月 21 日启动预售，消费者可分两波购买，11 月 1 日 - 3 日是第一波，11 月 11 日为第二波。这意味着，今年双 11 比往年多了 3 天，消费者在 11 月 1 日就可以付预售商品的尾款，提前 10 天收到货。让更多人能在天猫买到房子，正是新一代天猫双 11 的重要内容。和往年一样，房产的销售额将不会计入今年双 11 的总 GMV 中。

而就在上月 16 日，阿里巴巴才刚刚宣布正式成立房产部门，推出 “天猫好房”平台。9 月 16 日，阿里巴巴旗下的购物平台天猫与易居发布战略合作，联合推出 “天猫好房”平台。