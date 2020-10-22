一加帐号手机服务全面升级，将由欢太 HeyTap 提供服务

IT之家10月22日消息 据IT之家网友反馈，在一加手机自带商店将 “一加帐号”应用更新到 CN_3.1.0beta1 后，“一加帐号”App 图标变成新的黄色钻石图标，而以前版本使用的是红色底色 + 白色人像的图标（需要前往如图所示的 App 详情页面才能看到新图标）。

进入 “设置”应用后点击顶部 “管理你的帐号资料”即可进入新版一加帐号页面。

进入后会提示账号服务已升级，需要重新登录。

从上图底部的说明文字 “欢太全面为 OnePlus 手机用户提供互联网服务”“我们现已升级为由 HeyTap 提供帐号服务，将一如既往地为您提供更好的产品和服务”可看出，HeyTap 将全面接管 OnePlus 帐号。而 HeyTap 同时又是 OPPO 和 realme 的 ColorOS 的帐号服务提供方，此举表明距离一加和 OPPO、realme 大一统又近了一步。

此外还有一个细节：原本一加手机自带的 HeyTap 系应用（商店、钱包、游戏中心等）在使用一加帐号登录后会自动创建一个 HeyTap 账号，但它不会将一加帐号的头像和昵称同步过去，只会显示系统自动生成的用户名和空头像。而本次一加帐号服务升级后，所有 HeyTap 系应用都会将原本一加帐号的头像和昵称同步过来，如图：