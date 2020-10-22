华为余承东上台：讲述 Mate 手机系列发展史

IT之家10月22日消息 今天晚上，华为Mate40系列发布会开始，华为余承东上台表示，2020年对于世界每一个人来说都是非同寻常、极具挑战的一年。尽管面临困难，我们还是携手共进，共同应对新的情况。在这一期间，我们取得成功的愿景和希望都不应被磨灭，而应该更加蓬勃生长。在华为，我们敢想敢做，创造更美好的未来。我们继续奋勇向前，希望通过有意义的创新，改善人们的生活。

IT之家获悉，在发布会上，余承东回顾了八年十代Mate手机，并且宣布Mate40系列手机的到来。