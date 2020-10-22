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华为余承东上台：讲述 Mate 手机系列发展史

IT之家 2020/10/22 20:15:27 责编：骑士
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IT之家10月22日消息 今天晚上，华为Mate40系列发布会开始，华为余承东上台表示，2020年对于世界每一个人来说都是非同寻常、极具挑战的一年。尽管面临困难，我们还是携手共进，共同应对新的情况。在这一期间，我们取得成功的愿景和希望都不应被磨灭，而应该更加蓬勃生长。在华为，我们敢想敢做，创造更美好的未来。我们继续奋勇向前，希望通过有意义的创新，改善人们的生活。

IT之家获悉，在发布会上，余承东回顾了八年十代Mate手机，并且宣布Mate40系列手机的到来

  • 2013年1月，华为Mate手机发布，主题为“我的口袋影院”；

  • 2014年3月，华为Mate 2手机发布，主题为“身未动思已远”；

  • 2014年9月，华为Mate 7手机发布，主题为“爵士人生”；

  • 2015年11月，华为Mate 8手机发布，主题为“高性能与长续航的再一次突破”；

  • 2016年11月，华为Mate 9系列手机发布，主题为“进步，再进一步”；

  • 2017年10月，华为Mate 10手机发布，主题为“预见未来”；

  • 2018年3月，华为Mate RS保时捷设计手机发布，主题为“致敬时代”；

  • 2018年10月，华为Mate 20系列手机发布，主题为“智慧新高度”；

  • 2019年9月，华为Mate 30系列手机发布，主题为“重构想象”；

  • 2020年10月22日，华为Mate 40系列发布，史上最强大的Mate。

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关键词：华为Mate40余承东

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