华为余承东上台：讲述 Mate 手机系列发展史

IT之家10月22日消息 今天晚上，华为Mate40系列发布会开始，华为余承东上台表示，2020年对于世界每一个人来说都是非同寻常、极具挑战的一年。尽管面临困难，我们还是携手共进，共同应对新的情况。在这一期间，我们取得成功的愿景和希望都不应被磨灭，而应该更加蓬勃生长。在华为，我们敢想敢做，创造更美好的未来。我们继续奋勇向前，希望通过有意义的创新，改善人们的生活。
IT之家获悉，在发布会上，余承东回顾了八年十代Mate手机，并且宣布Mate40系列手机的到来。
2013年1月，华为Mate手机发布，主题为“我的口袋影院”；
2014年3月，华为Mate 2手机发布，主题为“身未动思已远”；
2014年9月，华为Mate 7手机发布，主题为“爵士人生”；
2015年11月，华为Mate 8手机发布，主题为“高性能与长续航的再一次突破”；
2016年11月，华为Mate 9系列手机发布，主题为“进步，再进一步”；
2017年10月，华为Mate 10手机发布，主题为“预见未来”；
2018年3月，华为Mate RS保时捷设计手机发布，主题为“致敬时代”；
2018年10月，华为Mate 20系列手机发布，主题为“智慧新高度”；
2019年9月，华为Mate 30系列手机发布，主题为“重构想象”；
2020年10月22日，华为Mate 40系列发布，史上最强大的Mate。