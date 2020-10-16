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华为 Mate 40/Pro 系列最新预热视频：飞机大战演示 90Hz 高屏幕刷新率

2020/10/16 16:19:51 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家10月16日消息 华为官方微博公布了 Mate 40 系列的最新预热视频，这次的主题是 The Mate Performance，华为表示，“高手助攻，秒变高手。10月22日，#华为Mate40#流畅进阶。每一帧都仿佛身临其境”，视频展示的是一段飞机大战游戏的画面，本次可能针对高屏幕刷新率特性。

IT之家在视频中发现，在飞机大战游戏界面左下角底部有一个数值栏，第一个数值在开始时显示 50，后面随着游戏的进行变化为60、70、80，最后达到了90，然后数值栏消失，飞机大战游戏继续。这很大可能说明华为 Mate40 系列的屏幕刷新率是 90Hz。

下面是视频。

IT之家了解到，华为 Mate 40 系列全球发布会定于北京时间 10 月 22 日 20 点（欧洲中部夏令时间 10 月 22 日 14 点）。一同发布的还有 FreeBuds Studio 头戴式耳机等。

根据此前爆料，华为 Mate 40 系列包括 Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro + 与 Mate40 RS 保时捷设计 4 款机型，预计将搭载华为的自研芯片麒麟 9000。

此前华为官方公布了Mate 40 系列全球发布会的最新海报，展示了 Mate40 系列的更多细节。海报中，新机的多边形轮廓鲜明，红色的电源键十分惹眼。消息称可能是华为 Mate 40 RS 保时捷设计版本，并且搭载了后置多边形六摄镜头模组

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关键词：华为Mate40华为手机

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