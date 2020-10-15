原来是保时捷设计版 ？华为 Mate 40 RS 多边形镜头模组引发关注

IT之家10月15日消息 10月14日早间，华为消费者业务手机产品线总裁何刚公布了 Mate 40 系列全球发布会的最新海报，展示了 Mate40 系列的更多细节。海报中，新机的多边形轮廓鲜明，红色的电源键十分惹眼。

这一海报显示的轮廓不再是奥利奥圆形，但根据多位数码博主爆料，这款具备特色后置相机模组的Mate40系列手机其实是Mate 40 RS保时捷设计版。

另外，微博博主@鹏鹏君驾到 更新最新消息称，对于华为Mate 40系列的后置设计，此次有两个大体方向的设计会应用在不同型号中，因而大家的猜想并不存在绝对错误或者绝对正确的，华为在细节方面的处理会非常独到。

华为Mate40系列包含4款型号，Mate40、Mate40 Pro、Mate40 Pro+、Mate40保时捷设计，它们并不存在合并关系。再次明确Mate40全系均为前置长挖孔设计，不存在单挖孔的型号。另外，此次Mate40系列会在一些方面看似做“减法”，但随之而来的不是功能的退化，而是更强大的升级，敬请期待。

IT之家了解到，华为 Mate 40 系列全球发布会定于北京时间 10 月 22 日 20 点（欧洲中部夏令时间 10 月 22 日 14 点）。一同发布的还有 FreeBuds Studio 头戴式耳机等。

根据此前爆料，华为 Mate 40 系列包括 Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro + 与 Mate40 RS 保时捷设计 4 款机型，预计将搭载华为的自研芯片麒麟 9000。