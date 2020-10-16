华为 Mate 40/Pro 系列后置六摄镜头模组曝光

IT之家 10 月 16 日消息 10 月 14 日，华为消费者业务手机产品线总裁何刚公布了 Mate 40 系列全球发布会的最新海报，展示了 Mate40 系列的更多细节。海报中，新机的多边形轮廓鲜明，红色的电源键十分惹眼。

现在 Twitter 用户 Teme (特米)曝光了一款搭载后置六摄镜头的华为手机，预计就是这款预热海报中的相机模组真正的样子。六个摄像头疑似组合成六边形的形状。有消息称这是华为Mate 40 RS保时捷设计版本。

此前微博博主@鹏鹏君驾到 更新最新消息称，对于华为Mate 40系列的后置设计，此次有两个大体方向的设计会应用在不同型号中，因而大家的猜想并不存在绝对错误或者绝对正确的，华为在细节方面的处理会非常独到。

华为Mate40系列包含4款型号，Mate40、Mate40 Pro、Mate40 Pro+、Mate40保时捷设计，它们并不存在合并关系。再次明确Mate40全系均为前置长挖孔设计，不存在单挖孔的型号。另外，此次Mate40系列会在一些方面看似做“减法”，但随之而来的不是功能的退化，而是更强大的升级，敬请期待。

IT之家了解到，华为 Mate 40 系列全球发布会定于北京时间 10 月 22 日 20 点（欧洲中部夏令时间 10 月 22 日 14 点）。一同发布的还有 FreeBuds Studio 头戴式耳机等。

根据此前爆料，华为 Mate 40 系列包括 Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro + 与 Mate40 RS 保时捷设计 4 款机型，预计将搭载华为的自研芯片麒麟 9000。