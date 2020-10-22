华为 Mate 40/Pro 系列发布：硬件之外，还有全新升级的 HMS 和 EMUI 11

10 月 22 日晚间消息，华为今日推出全新旗舰手机 Mate 40 系列和麒麟9000系列芯片。除了硬件方面，还搭载了全新升级的华为终端云服务（HMS），以及 EMUI 11。面向海外用户，华为推出了通用搜索引擎 Petal Search、地图应用 Petal Maps 等应用；搭载 EMUI 11 后，Mate 40 系列也在多屏协同、流畅性等方面迎来了升级。

面向海外推出搜索引擎、地图、办公等应用

发布会上，华为面向海外用户正式推出多个全新应用，包括支持多种搜索方式的通用搜索引擎 Petal Search、可以通过 Mate 40 系列隔空操作的地图应用 Petal Maps 等。

Petal Search 为海外 170 多个国家和地区用户提供应用、新闻、视频、图片、购物、旅行、机票、酒店、音乐、本地服务以及各类生活资讯等 20 余类领域的搜索服务，并支持 50 多种语言。

Petal Search 的视觉搜索功能支持用户拍照或用图片搜索感兴趣的人物、动物、景点、商品、菜谱等。同时，Petal Search 语音搜索还支持英语、西班牙语、法语、阿拉伯语等语言。

在海外 140 多个国家和地区上线的 Petal Maps 为用户提供地图定位、地图展示、驾车导航、实时路况等服务，还首创全新的地图交互方式，将 Mate 40 系列隔空操作功能运用到导航中，用户驾车时手掌向屏幕方向按压，导航路线视图和地图全览界面就能自由切换。通过 Petal Maps 的实时公交信息提示，用户可以查看主要城市的公交出发和到达实况，从而合理规划时间和线路更优的出行计划。目前 Petal Maps 支持英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、中文等导航语音播报。

办公应用 HUAWEI Docs 为全球 100 多个国家和地区的用户提供一体化文档服务，用户可以在线管理文档、演示文稿、表格、PDF 等 50 多种格式的本地及云端文件。通过登录同一个华为帐号，用户可以在多台设备上编辑并同步云端文档。

数据显示，华为应用市场汇聚全球 200 万开发者，月活用户已超过 5 亿；快应用月活用户数同比增长 260%。

搭载 EMUI 11：多屏协同、流畅性再升级

Mate 40 系列搭载了全新的 EMUI 11。EMUI 11 对 AI 隔空操作进行了升级，增加了诸多场景下的隔空手势操作，让用户无需触碰屏幕也能操作手机。如在灭屏状态下，手掌悬停于屏幕上方即可亮屏，方便查看时间；在浏览电子书、新闻资讯、图片时，手掌在屏幕上方隔空左右或上下滑动，即可实现翻页或者滑屏的操作。

AI 隔空操作还可以识别隔空按压动作，不仅能外放接听电话，还能实现对音乐播放过程中的暂停，对音乐音量的调节也可以通过上、下手势进行。

搭载 EMU 11 的 Mate 40 系列分布式能力再次提升。此次，Mate 40 系列的 EMUI 11 的多屏协同可在 PC 端实现最多三个窗口同时开启。

Mate 40 系列还可实现与 HarmonyOS 智能家居设备联动，为用户带来快速连接、极速配网、智能交互和服务直达的全场景体验。

同时，EMUI 11 的智慧多窗支持在手机上同时打开多个窗口，让用户在观看视频时，也可以同步打开浏览器和聊天窗口，无需关闭或切换出当前应用界面，还能对悬浮窗口的大小和位置进行调整。

EMUI 11 也带来了全新的邮件对话模式，邮件的核心内容会以卡片形式呈现，一眼即可获取所需信息。在对话界面也可以查看与联系人所有历史邮件，并直接回复文字、附件，进一步提升邮件处理效率。

在 EROFS、方舟编译器、GPU Turbo、确定时延引擎等新技术的加持下，EMUI 为用户带来在系统、游戏等方面上的稳定流畅体验。余承东表示，基于麒麟 9000 的性能支撑，搭载 EMUI 11 的 Mate 40 Pro 可实现 36 个月后依然流畅。36 个月模拟老化测试之后，综合性能仅下降 2.5%。

据悉，目前华为已有 23 款机型适配 EMUI 11，未来还将有 14 款手机和平板陆续升级，覆盖 2 亿老用户。