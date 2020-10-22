华为麒麟 9000 外媒评测出炉：多核跑分超 A13，GPU 表现优异

IT之家 10 月 22 日消息 今晚，华为发布了 Mate 40 系列新机，搭载了麒麟 9000 SoC。现在，外媒 GSMarena 发布了麒麟 9000 的跑分评测，一起来看一下吧。

IT之家了解到，麒麟 9000 配有 8 核 CPU 核心，大核 Cortex-A77 核心最高为 3.13GHz，另外 3 个 A77 最高 2.54GHz，还有 4 个 A55 最高为 2.04GHz。麒麟 9000 搭载 Mali G78 GPU，启用了全部 24 个内核。然而，外媒称它们的频率相对较低。

和以前一样，Mate 40 Pro 的电池设置上有一个性能模式，开启后可提升性能跑分。

在 GeekBench 的多核 CPU 测试中，Mate 40 Pro 在性能模式上比去年的 iPhone 11 Pro Max 高出约 6%。在单核测试中，Mate 40 Pro 领先于 Zenfone 7 Pro 的骁龙 865+，但与 iPhone 11 Pro Max 在单核性能上还有很大的差距。

Mate 40 Pro 的 Mali-G78 GPU 在 3DMark 上表现优异，在 OpenGL 和 Vulcan 两个测试项中比现在的骁龙 865(+)设备有 20-30% 的优势。

在 GFXBench 的离屏测试中，华为 Mate 40 Pro 的 Mali-G78 在 1080p 显示屏下表现比 2020 年的很多旗舰产品要好，但是不敌苹果 iPhone 11 Pro Max。