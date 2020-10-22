2499 元起，HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear II 智能眼镜发布

IT之家10月22日消息 10 月 22 日，华为 正式发布Mate40 系列手机，一款兼具科技与时尚的智能眼镜——HUAWEIX GENTLE MONSTER Eyewear II 也同亮相。



HUAWEIX GENTLE MONSTER Eyewear II 智能眼镜新款亮相，包括 SMART MYMA、SMART LANG 墨镜系列，还有 SMART HAVANA、SMART KUBO 光学系列。

IT之家获悉，HUAWEIX GENTLE MONSTER Eyewear II 智能眼镜在一代产品的基础上推出了光学眼镜，还包括 New FLATBA 墨镜系列、金属光学系列、经典光学系列和 SMART 设计系列，总产品多达 4 个系列 13 个款式。

HUAWEIX GENTLE MONSTER Eyewear II 智能眼镜延续了 GENTLE MONSTER 的时尚设计风格，并在前代产品的基础上延续了时尚设计理念，外观简约时尚，细节充满考究。GENTLE MONSTER 墨镜系列独有的 FLATBA 镜片技术带来全面屏感觉，镜面上精美的装饰钉，突破标准时尚设计的束缚，视觉效果上更为惊艳。

华为 Eyewear II 智能眼镜保证了佩戴的舒适性。人体工程学设计融入，让全天候佩戴毫无问题。在镜框与镜腿连接处，官方使用韧性更强的钛合金弹性铰链，更好的包裹性和贴合性、以及重心点设置在耳朵与鼻梁支点的中间位置，让长时间佩戴无负担。

▲HUAWEIX GENTLE MONSTER Eyewear II 墨镜系列 SMART LANG

当你第一次佩戴华为 Eyewear II 智能眼镜时，须通过眼镜盒实现产品配对：在眼镜盒通电的前提下，长按下方的 配对按钮，即可实现配对。在之后的使用过程中只需用手指轻轻捏住左侧镜腿，便可进入配对状态，而且搭配 APP，同一账户的所有设备，眼镜均能快速配对成功。

日常配对后，华为 Eyewear II 智能眼镜还能将手机中的行程提醒自动同步到设备内，商务人士或旅游博主出门在外，佩戴眼镜时，它会提前告诉你们设定好的行程安排，避免错过行程后的手忙脚乱。

华为 Eyewear II 智能眼镜和华为其他高端真无线 TWS 蓝牙耳机一样，融入丰富的手势操作。默认双击左镜腿可唤醒语音助手；听音乐时，双击右镜腿可进行音乐播放 / 暂停操作，通话时，还可实现接听 / 挂断电话的操作；同时，全新升级的华为 Eyewear II 智能眼镜还支持滑动触控功能，无论是切歌还是调节音量，都无需拿出手机，只需轻轻滑动左镜腿就可实现音量调节，滑动右镜腿，即可实现歌曲切换。用户还可根据自身的使用习惯来设置快捷操作，当用户在不方便取出手机时，通过手势滑动便可轻松调节，带来更为便捷的使用体验。

当你每天第一次佩戴华为 Eyewear II 智能眼镜，或者是午休时取下眼镜超过 3 分钟后再次佩戴时，可以收到眼镜发来的 “亲切问候”。

内置精密的传感器还能让你在摘下眼镜时，歌曲也会自动暂停播放，再佩戴时音乐继续响起，3 分钟内再次佩戴，音乐自动响起来。

如果摘下华为 Eyewear II 智能眼镜的时间超过 3 分钟外再次佩戴时。手机也会立刻弹出连接窗口，一眼便可看到当前电量状态，并且支持一键进入设置界面，

华为 Eyewear II 智能眼镜的音质方面进行了新一轮升级。华为 Eyewear II 智能眼镜采用 128mm2 超薄大振膜扬声器，振幅相较上一代提升 100%，带来更为宽广的音域表现，在使用过程中不论听歌、追剧、还是通话，都能带来更为立体的声音感受。

华为Eyewear II 智能眼镜还搭载了全新的逆声场声学系统，两个镜腿上部加入泄音孔设计，可将指向性中发出的声波在空间中抵消，有效降低佩戴者双耳周围的漏音情况，最高可减少 12dB 漏音，让你享受稳稳当当的音乐体验，还无需担心干扰到周围的人，以及自己的隐私被无意间泄露出去。

▲HUAWEIX GENTLE MONSTER Eyewear II 内置众多高精器件

华为研发工程师采用极致的器件堆叠技术保证镜腿足够纤薄，配合塑胶钛材质，在保证产品造型的同时让眼镜整体质量更低。

华为 Eyewear II 智能眼镜单次充满电后可持续播放音乐 5 小时 / 通话 3.5 小时，续航能力对比前代提升 40% 以上。

在充电方面，华为 Eyewear II 智能眼镜的眼镜盒可当做眼镜的 “充电底座”，只需将充电盒连接电源，将眼镜放入盒中，便可通过全新 NFC 非接触式无线快充技术，实现快速恢复电量。

▲HUAWEIX GENTLE MONSTER Eyewear II 眼镜盒