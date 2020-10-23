印度苹果 iPhone 12 Pro 价格上天，飞去迪拜购买更便宜

IT之家10月23日消息 外媒9to5 Mac报道，苹果iPhone 12 Pro在印度的价格变得如此昂贵，以至于预订回程机票到迪拜购买，其实比在当地购买更便宜。

这是《今日印度》的结论，他们进行了统计。

苹果iPhone 12 Pro 128GB版本在印度的价格为119000印度卢比（约合1620美元或10796元人民币）。而128GB版iPhone 12 Pro在迪拜的价格为84000印度卢比（约合1114美元或7621元人民币）。

当然，这可能是不合法的。在印度，大部分的额外费用都是税费，任何人在境外购买手机并带回来，都应该申报并缴纳进口税。

在美国以外的国家，经常会听到对苹果“不公平”定价的抱怨，但这一般都是由于进口关税或税收造成的。例如，英国人经常比较苹果产品在美国和英国的标价，没有意识到美国的价格不包括销售税（因州而异，在购买时会加到标价上），而英国的价格会包括增值税。

IT之家获悉，举个例子，128GB版iPhone 12 Pro在美国的价格是999美元，在英国的价格是999英镑（约合1309美元），这就引起了通常的“苹果按美元收取英镑”的抱怨。但英国的价格已经包含销售税(VAT)，所以真正的比较是不含销售税的价格832英镑，相当于1090美元。所以英国iPhone 12 Pro价格是高了，但是90美元/69英镑对比，而不是300美元。

真正的价格差异是苹果对冲货币变动和基于一系列混合考虑的定价。真正的抱怨应该是苹果公司总是往高了算，而不是往低了算。