R 星大作《荒野大镖客 2》遭黑客破解，三重 DRM 加密挺了一年

IT之家 10 月 23 日消息 R 星游戏《荒野大镖客：救赎 2》于 2019 年 11 月 5 日登陆 PC 平台，圈粉了不少游戏玩家，也让等《GTA 6》的玩家感到日子没这么难过。

在该作于 PC 平台上线近一年后，EMPRESS 小组今日宣布，成功破解该游戏。尽管 R 星为这款游戏提供了 License、Digital.AI 和自家的 Social Club 三重加密做盾牌，让这款游戏在 PC 端挺了整整一年，但仍最终被黑客团队攻破。

IT之家获悉，参考《GTA 5》被破解后的情况，此次《荒野大镖客 2》遭破解后预计会为该作带来很多 Mod，侧面推动了该作 Mod 发展，让老玩家能够有机会尝试更多新鲜有趣的玩法。

《荒野大镖客 2》述说了美国 1899 年。蛮荒的西部时代迎来了最后的黄昏。亚瑟 · 摩根和范德林德帮众在黑水镇的一次抢劫行动遭遇了始料不及的意外，他们不得不逃离这个西部小镇。联邦侦探和全国顶尖的赏金猎人在他们的身后穷追不舍，亚瑟一行人必须在广袤蛮荒的美国腹地上四处劫掠、挣扎求生。而帮派内部的矛盾分化日渐加深，摆在亚瑟面前的将是他无法避免的抉择：究竟是选择自己的理想，还是选择效忠于抚养了自己的帮派。