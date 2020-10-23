卷轴屏幕登场，TCL 华星发布多款新品，含四款 “全球首款”

IT之家10月23日消息 在昨日的 DTC2020 大会上，TCL 华星展示了多个 “全球首款”产品和技术，并携全系列产品亮相，包括 TV 显示屏、手机显示屏、车载显示屏、电子纸等显示屏，甚至推出新型显示的材料及器件。

此外还发布了多款产品，包括全球首款 17”打印式 OLED 卷轴屏、全球首款 6.7”AMOLED 云卷屏、全球首款 48”8K In-cell Touch AM Mini-LED 背光曲面车载屏、全球首款 142”IGZO 玻璃基主动式 MLED 显示屏。

TCL 华星方面今日做了更多的信息公布和宣传，并放出了这四款产品的预热视频。

首先是全球首款 142 吋 IGZO 玻璃基主动式 Mini-LED 显示屏，官方表示这是全球首款关于玻璃基的 Mini-LED 显示技术产品。

IT之家知悉，目前这款产品是以 11 吋单体作为最小的拼接单元，可实现大屏的模块化无限拼接，便于组装与拆卸，非常适用于如办公室会议机、指挥中心、影院等多样化的商业显示场景。

▼ 全球首款 48 吋 8K In-cell Touch AM Mini-LED 背光曲面车载屏，拥有 7680*1080 超高分辨率，采用 LTPS 技术的贯穿式曲面ITP液晶显示屏，还拥有行业首发的分区数最高（5096分区）的 Mini-LED 背光。

▼ 全球首款 6.7 英寸AMOLED 云卷屏

▼ 全球首款 17”打印式 OLED 卷轴屏，采用全球领先的喷墨印刷工艺