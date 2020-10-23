苹果 iPhone 12 采用三星 OLED 屏，高于 25% 亮度自动转为 DC 调光

IT之家 10 月 23 日消息 苹果 iPhone 12 系列现已发售，首发批次包括 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro。据评测者 @nforce4 实测，iPhone 12 采用了三星的屏幕，调光策略依然延续三星 OLED 经典方式：低于 25% 亮度将采用 PWM 调光，高于 25% 亮度即转为 DC 调光。

▲ 高低亮度拍摄的不同

苹果发布 iPhone 12 系列后， 韩国媒体 TheElec 报道称，三星显示和 LG 显示是 iPhone 12 的屏幕供货商，其中 6.1 英寸的 iPhone 12 屏幕将由 LG 显示供货，而其余三款产品均将由三星显示供货。至于具体数量，LG 显示预计供货 2000 万块屏幕，而三星显示预计供货 6000 万块，而多出的 1000 万块屏幕则留作备用。

IT之家目前已也拿到了 iPhone 12，将在之后为大家带来更详尽的测试。

众所周知，PWM 调光与 DC 调光的主要区别在于亮度实现方式。在 PWM 调光屏幕上，调节亮度并不靠改变功率，而是靠屏幕的亮、灭交替频率。

在屏幕亮、灭的过程中，灭屏状态持续时间越长，屏幕给肉眼的观感就是亮度越低。点亮的时间越长，灭屏时间就相应减少，屏幕就会变亮。而 DC 调光就是简单通过提高或降低电路功率来改变屏幕的亮度。

而手机的频闪在低亮度条件下对部分对光源较敏感的人群来说是会造成损伤的，现象为用眼疲劳或酸痛。在部分 OLED 屏手机上。由于低亮度部分无法采用 DC 调光的方式实现，仅支持通过 PMW 方式，因此用户需尽可能避免在低亮度条件下使用手机。