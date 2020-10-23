三星 Galaxy S21 Plus 渲染图再曝光，6.7 英寸 2D 直屏

IT之家 10 月 23 日消息 外媒 MySmartPrice 今日放出了最新的三星 Galaxy S21 + 的渲染图，进一步证实了此前关于三星 Galaxy S21 和 Galaxy S21 + 将采用直屏设计的传闻，这预示着三星 S 系列将重归直屏 + 曲面屏的设计。

值得一提的是，该渲染图并非由 MySmartPrice 原创，而来源于一位要求匿名的爆料者。

▲ via： MySmartPrice，下同

据目前已有信息，三星 Galaxy S21 Plus 的尺寸为 161.5×75.6×7.85mm，采用 一块 6.7 英寸的 2D 直板屏，依然采用三星 Infinity-O 打孔屏。

仅从数据来看，该机比三星 Galaxy S20 Plus（161.9×73.7×7.8mm）更短、更宽、更厚。但该机采用了平面屏幕，因此这是可以预料的。

从渲染图中可以看出，该机采用后置竖排三摄，闪光灯并没有与后置镜头模组放在一起，底部仅有一个 type-C 口、多个麦克风和扬声器孔，顶部拥有 SIM 卡槽等，左侧没有任何按键，右侧拥有电源、音量按键。

此外，预计三星 Galaxy S21 Ultra 将搭载高通骁龙 875 旗舰处理器，欧洲市场发售的版本则搭载 Exynos 2100 处理器。目前三星 Galaxy S21 系列电池已通过国家 3C 认证，其中 Ultra 款电池容量为 5000mAh，全系标配 25W 电源适配器。

韩联社等知名韩媒称三星将在 S21 系列产品线中首次为 S 系列引入 S Pen 支持，不过IT之家发现 @OnLeaks 提到，Galaxy S21 Ultra 并没有为 S Pen 设置专用插槽。这意味着手写笔不能像 Note 系列那样放在手机内部，但新设备也完全可以将其置于手机外部。

而据 SamMobile 和 AndroidCentral 各自分别通过自己的渠道确认，三星将在明年 1 月初推出其下一代旗舰机型 Galaxy S21 系列。