“不作恶”，谷歌开始测试在 Chrome 新标签上投放广告

IT之家10月23日消息 谷歌为 Chrome 的新标签页引入了一项新的实验性功能，该功能将会基于用户使用谷歌服务的活动历史在新标签页中显示购物广告。目前该功能已经在 Canary 通道版本中上线，但需要启用 Flag 实验特性才能生效，尚不清楚谷歌的后续态度。

众所周知，用户打开 Chrome 后，默认情况下只有一个搜索栏，部分用户还有常用的网站快捷方式。但一想到将来将有可能会增加额外的广告，我想大部分用户都不会很开心。

▲ 当前版本

▲ 最新 Canary 测试版示例，图源 techdows

当然，在这一版本的 Chrome Canary 中，该功能是需要手动开启的，但并不代表之后也需要，想尝鲜的用户可通过以下路径开启：

1. 打开 Chrome Canary

2. 打开 chrome://flags 页面

3. 将 “NTP Modules”和 “NTP Shopping Task Module”启用

值得一提的是，如果用户在上面选择 “Enabled-Fake Data”（启用假数据）。则重启浏览器之后在新标签页就会看到有关椅子的广告（作为演示）；而如果选择启用 “Enabled”或者 “Enabled-Real Data”（使用实际数据），那么你就会看到独一无二的个人定制化广告。

虽然谷歌此前宣称 “不作恶”，但近年来已经这一教条删除，随着谷歌在浏览器领域的进一步垄断，谷歌已经是当前浏览器广告和搜索广告的顶级来源。但也因此，美国已经将谷歌告上法院，并试图令其 Chrome 业务分割重组。

IT之家了解到，虽然谷歌此前确实未向 Chrome 投放太多广告，但部分采用 Chromium 项目的浏览器早已支持广告推荐功能。