Win 10 Build 20241 预览版更新：应用启动屏幕可跟随主题颜色

IT之家 10 月 22 日消息 本周，微软面向开发者 Windows Insider 成员发布了 Windows 10 Build 20241 预览版更新，新版本主要带来 “为应用程序引入感知主题颜色的启动画面”和 “增强碎片整理体验”两大改进。

据悉，新版本支持在符合条件的应用启动时，初始屏幕颜色将会跟随系统主题。例如在用户主题为深色时，启动应用时的初始界面会自动显示为深色，反之白色主题也同理。

此外，微软会陆续通过 Microsoft Store 的更新，使更多应用支持该功能，目前该功能仅面向 Windows Insider 成员开放，用以测试。

IT之家获悉，除了上述功能外，新版本还增强了碎片整理体验，主要针对 “优化驱动器”页面（设置 >系统 >存储 >优化驱动器）进行了如下更改：

● 增加全新的 “高级视图”复选框，列出包括隐藏卷在内的所有卷；

（微软仍在推进和优化该程序，因此您会在此版本中看到该复选框，但是单击该复选框可能不会发现任何差异）。

● 在 “当前状态”列中列出更多详细信息。

当卷不可用于碎片整理时（例如，“不支持分区类型”和 “不支持文件系统类型”），在 “当前状态”列中列出更多详细信息。

● 添加了对 F5 刷新的支持。