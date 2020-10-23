套娃之源：报告指出今年上半年有三分之一的智能手机为外包厂商设计

IT之家10月23日消息 据日经亚洲援引 Counterpoint Resarch 的一项研究报告称，全球销售的所有智能手机中，约有 36% 是交由其他外包厂商开发的，这一数字比三年前上升了 14 个百分点。

这一方式此前一直集中在规模较小的公司，但近期在业内已经蔓延到像三星这样的重量级品牌。这一趋势使智能手机市场的成熟度大为缓解，这与平板电视市场的情况相似。

日经亚洲称，尽管这可以帮助降低成本并降低手机价格，但智能手机制造商可能会失去通过进行外观设计而脱颖而出的能力，因此免不了会有大量产品 “套娃”。此外，这种做法对大多数集中在中国的外包公司也是一种福音。

据一家供应商称，三星曾经将其从设计到生产的所有内容都保留在内部，这种情况在 2019 年下半年却发生了变化。现在外包量约有 5000 万，约占三星年出货量的 20%。

三星表示，已采取某些措施来适应市场需求，即有效地推出更完善的产品线，同时使价格下降。三星似乎主要将开发工作外包给了专门针对印度和其他新兴市场的价格低于 200 美元的 Galaxy M 系列手机。

IT之家知悉，除三星外，还有部分厂商也是通过外包进行生产设计。报道指出，小米已将整个产品开发外包了出去，但并没有透露更多信息。

值得一提的是，尽管苹果的 iPhone 生产是完全外包的方案，但苹果保留了设计工作，包括组件规格等。

根据 Counterpoint 的说法，这些智能手机中的大多数售价为 150 美元或更低。而外包商前三名都在中国，合计份额超过70％，分别是华勤科技、闻泰科技和龙旗科技。