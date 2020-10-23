市场监管总局：特斯拉汽车（北京）有限公司召回部分进口 Model S、Model X 电动汽车

IT之家10月23日消息 国家市场监管总局官网今日发布公告称，特斯拉汽车（北京）有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，自即日起召回部分进口 Model S、Model X 电动汽车。

具体信息如下：

（一）召回生产日期在 2013 年 9 月 17 日至 2017 年 8 月 16 日期间的部分进口 Model S、Model X 车辆，共计 29193 辆。

本次召回范围内的部分车辆在经受较大的外部冲击时，前悬架后连杆球头螺栓会产生初始裂纹，继续使用车辆时该裂纹可能出现延展并导致球头螺栓断裂。在极端情况下球头锥形座可能会从转向节中脱出，影响车辆的操控，增加发生事故的风险，存在安全隐患。

特斯拉汽车（北京）有限公司将为召回范围内车辆免费更换改进后的左、右前悬架后连杆，以消除安全隐患。

（二）召回生产日期在 2013 年 9 月 17 日至 2018 年 1 月 15 日期间的部分进口 Model S 车辆，共计 19249 辆。

IT之家了解到，本次召回范围内的部分车辆在经受较大的外部冲击时，可能会发生后悬架上连杆变形，继续使用车辆时该部件会进一步弱化，极端情况下可能发生断裂，影响车辆的操控，增加发生事故的风险，存在安全隐患。

特斯拉汽车（北京）有限公司将为召回范围内车辆免费更换改进后的左、右后悬架上连杆，以消除安全隐患。

应急处置措施：车辆召回维修前，车主应谨慎驾驶车辆，并在召回开始后尽快联系服务中心进行检修。

公告指出，上述召回中需要同时召回更换前悬架后连杆及后悬架上连杆的车辆为 18608 辆，仅需召回更换前悬架后连杆的为 10585 辆，仅需召回更换后悬架上连杆的为 641 辆。

本次召回活动是在国家市场监督管理总局启动缺陷调查情况下开展的。受调查影响，特斯拉汽车（北京）有限公司决定采取召回措施，消除安全隐患。