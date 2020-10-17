《英雄联盟》S10 淘汰赛：TES 战队创造历史，让二追三，绝境翻盘

IT之家 10 月 17 日消息 在今日举行的《英雄联盟》S10 淘汰赛第三日比赛中，TES 战队创造了《英雄联盟》史上第一个在淘汰赛阶段让二追三绝境翻盘的历史，成功以 3:2 的成绩晋级四强。

没有人能够在全球总决赛淘汰赛里让二追三

那么 TES 告诉你，现在有了。

这场比赛对于阿水来说不过是 S8 重演，是 TES 的一次历练，相信他们还会走得更远。

最后一局比赛，开局 Karsa 盲僧三级突袭中路，成功拿到卡牌一血，随后 Selfmade 酒桶闪现 E 击杀 369 吸血鬼，后续 TES 三人抓中再杀卡牌，yuyanjia 女坦出色游走击杀酒桶，后续拿下峡谷先锋，TES 中野再次成功击杀卡牌，随后中路阿水天秀走位扭掉酒桶大招丝血反杀！TES 轻松拿下听牌龙后并打出 0 换 2，后续拿下大龙，携带巨大优势平推对方高地！25 分钟让二追三也创造了 S 赛历史！

▼阿水天秀走位

前面两把不说了，看得观众揪心。

第三局，开局 369 抓住六级单杀奥恩拿到一血，而 FNC 思路依然不变，再次针对下路，TES 冷静处理，捷报频传，多次击杀 FNC 上单打野，对方上野节奏崩盘，龙坑团虽然 FNC 拿下小龙，但随后 TES 打出 0 换 2，螳螂进场秒人未果后自己葬送生命，TES 顺利拿到大龙，后续 TES 二人留住 FNC 五人，但之后双方混战 FNC 打出 2 换 3，后续 FNC 洛想给视野让螳螂抢龙魂，但并未成功两人双双殒命，TES 拿到大龙，经济领先来到了 1w，带着巨大优势推上 FNC 高地拿下比赛

第四局，开局 FNC 中野配合拿下 knight 杰斯一血，随后 FNC 针对下路 4 包 2 击杀 JKL 和预言家，FNC 持续对下路发起猛攻，但是这次 TES 多人赶到打出 1 换 3，随后双方在河道先打出 1 换 1 后 FNC 依靠双 TP 来到正面战场后打出 2 换 4 并拿下小龙，但 TES 第二波小龙团 5V5 完成 0 换 3 拿到大龙，TES 带着龙 BUFF 推上 FNC 高地，369 塞恩无敌肉挡住 FNC 众人输出平推对方基地 TES 连扳两局，战歌起！

IT之家提醒，淘汰赛八进四比赛仅余一场 LCS 一号种子 G2 与 LCK 一号种子 DWG 的比赛，明日将决定四强席位的最后归宿。