雄狮怒吼，《英雄联盟》S10 总决赛将由 SN 战队对阵 DWG 战队

IT之家 10 月 25 日消息 在今日的《英雄联盟》S10 半决赛第二日赛事中：SN 战队凭借 3:1 成功战胜 TES 战队拿到总决赛门票，并将于 10 月 31 日对阵 DWG 战队，届时将决定 S10 总决赛冠军的归属。

马老师今日作访解说席并留下名言：“如果卡萨前期做不了什么事的话，我觉得后期对滔博更有利。”

第一局中，两边打得都十分清晰，该做什么做什么，滔博前期顺风顺水，拿龙拿先锋拿塔养阿水，节奏明确稳扎稳打，直到第三条龙团风云突变，阿宾的猴子站了出来，一波团战胜利直接转到大龙。最后 SN 一波 0 换 5 团灭 TES，后续长驱直入攻上高地，复活的潘森和烬难以阻止只能看着水晶爆炸。

第二局中，开局 Angel 佐伊灵性支援先行来到下路成功打出 TES 下路双人组的闪现，随后 Karsa 的盲僧拿下先锋与蛇蛇巴德斗智斗勇寻找机会释放，结果被 Angel 佐伊抓到机会超远 Q 击杀，后续 SN 拿下听牌龙，双方打出 2 换 2，然而第四条龙被 TES 拿下，TES 下路二人抓到机会击杀 Bin 奥恩后拿下大龙随后成功破掉 SN 下路高地，SN 后续反击出其不意的来到上路成功先手击杀 knight 发条，后续 SN 击杀 369 船长拿到终结人头，SN 打出 1 换 2，最终双方中路拉扯中，SofM 千珏激进 Q 跳脸被击杀，后续 Angel 佐伊也被留下，TES 扳回一局。

第三局中，开局就开启乱斗模式，下路双方 AD 互换，上路 SN 上野打出 0 换 2，随后 SN 抓住 yuyanjia 游走的缝隙成功击杀 JackeyLove 女警，Sofm 慎打野逐渐显威，配合 Bin 武器击杀 369 鳄鱼，12 分钟 Bin 武器对位经济就领先来到 2k 傲视全场，中期双方互有往来，TES 多次依靠卡萨瞎子回旋踢找回节奏，但在一波 Karsa 盲僧强行踢武器时却被反杀在塔下，后续武器 TP 绕后击杀 yuyanjia 光辉，后续 SN 拿下四条水龙的水龙魂 + 大龙，阿 bin 的贾克斯高地乱杀无人可挡。

第四局中，开局 SN 下路直接打出小高潮！成功打出 1 换 3，随后 SN 三越一 knight 中塔，但女坦不幸被塔姆换掉，因为是风龙魂 SN 并未争抢，TES 三人来下成功击杀蛇蛇女坦，后续拿到自己的听牌龙，但龙魂团 SN 展现恐怖拉扯，成功打出 2 换 5，随后 SN 二人过多停留被 TES 击杀，TES 想趁势打大龙被 SN 巧妙阻挡，后续 Angel 阿卡丽飞雷神击杀阿水，SN 中路打出 1 换 3 并拿下小龙，SN 进行了一波神奇指挥，huanfeng EZ 大招成功打断三人回城，SofM 更是舍命留人，虽然 TES 打出 0 换 2，但自己被 SN 推掉下路高地，最终 SN 在小龙处再次上演极限拉扯团战，团灭 TES，拿下比赛！

IT之家了解到，《英雄联盟》给出的评价是 “由我扛起 LPL 的荣耀”，这预示 SN 战队将成为本届世界赛上的最大黑马。