YouTuber 用苹果 iPhone 12 Pro 试玩《原神》，但似乎依然掉帧

IT之家 10 月 25 日消息 知名 YouTuber “讲究哥”@TheRelaxingEnd 今日分享了 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 的另类开箱视频。

首先，该 YouTuber 测试了一下 iPhone 12 Pro 的相机效果，接着又体验了《我的世界》、《Among Us》、《原神》，《使命召唤手游》、《绝地求生手游》、《Free Fire 》、《海绵宝宝》等常见的游戏，但由于某些众所周知的原因并没有《堡垒之夜》。

该 YouTuber 所购买的机型是一部 256GB 的 iPhone 12 和一部 6GB + 512GB 的 iPhone 12 Pro，目前国行售价分别为 7599 元和 11099 元。

值得一提的是，该 YouTuber 所测试的游戏均为目前美国市场最热门的几款，虽然《原神》在国内风评较差，但在海外关注度颇高。相比之下，《Among Us》虽然在美国火的一塌糊涂，但在国内则基本名声不显。

首先是《原神》测试，游戏画面被设置为全高特效，总体来看可以实现较为流畅的游玩，但还是在城镇中经历了掉帧等小问题。此前《原神》发布之初，由于制造较匆忙等原因并未做充分的优化适配，其中安卓机型甚至一度曾锁画质锁 30 帧，而搭载 A13 仿生芯片的 iPhone 11 系列虽基本可以实现极高画质 60 帧运行，但依然发热严重。

▲ 图截于视频，下同

IT之家了解到，在《我的世界》中，搭载 A14 仿生芯片的 iPhone 12 系列机型自然是毫无压力，稳定流畅地运行。

同理，《使命召唤手游》、《Among Us》、《绝地求生手游》、《Free Fire 》等游戏也基本可以实现流畅而稳定的游玩。