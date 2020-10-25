苹果 iPhone 11/12 防水测试：9 米水下浸没 20 多分钟后均完好无损

IT之家 10 月 25 日消息 相较于去年发布的 iPhone 11，苹果将 iPhone 12 的防水功能进行了一处小升级，根据苹果官方页面显示的信息，iPhone 12 将防水级别从 iPhone 11 的 2 米水下浸泡 30 分钟，提升至 6 米水下 30 分钟。

为了验证这一点，刚刚做过 iPhone 12 防摔测试的 Up 主 EAP 对 iPhone 11 和 iPhone 12 做了一则对比防水测试，令人出乎意料的是，在超过 9 米的水下测试中，两款产品均未翻车。

首轮测试是在 2 米水深的环境下持续 30 分钟，两款产品均保持开机状态，测试结果均未出现异常，包括测试后手机的亮屏、触摸、扬声器都正常使用。

第二轮测试，水深提升至 5.49 米（18 英尺），测试结果上述指标均正常。

第三轮测试，水深被提升至 9.14 米（30 英尺），这已经超出了官方给出的水深，在持续约 21 分钟后，结果 iPhone 11 和 iPhone 12 仍完好无损。

IT之家获悉，此次测试虽然两款产品均未出现异常，并且还以超出预期的成绩完成测试，但受限于采集样本较为单一，该测试并不具备普遍性，故不能代表 iPhone 产品的防水能力。此外，水下测试具备一定的危险，不建议网友对上述测试进行模仿。