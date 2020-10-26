三星 Galaxy S21 最新渲染图出炉：摄像头大变，提供多款新配色

按照往年惯例，三星一般会选择在每年 2 月份举办 Galaxy S 系列旗舰新品发布会，虽近期有消息称该机有望提前亮相，不过应该还是逃不过 1 月底和 2 月初。作为新一代安卓标杆旗舰，该机自然早早开始了爆料。现在有最新消息，继不少配置细节之后，近日有外媒进一步晒出了据称是该机的外观渲染图信息。

根据海外知名爆料达人最新发布的信息显示，全新的三星 Galaxy S21 将提供包括白色、金色、紫色和灰色等在内的更为丰富和时尚的配色，并疑似采用磨砂设计，暂时没有看到黑色版本的出现，不过理论上最为经典的黑色应该不会缺席。此外，与此前相关爆料一致，该机的后置相机区域也有不小的变化，似乎采用了与背板不同的亮面设计。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的三星 Galaxy S21 系列将依旧包含 Galaxy S21、Galaxy S21 + 和 Galaxy S21 Ultra 三款，将首发搭载全新的骁龙 875 和三星 Exynos 1000（Exynos 2100）移动平台，两款芯片同为 5nm 工艺制程，均将采用 “1+3+4”八核心设计，其中 “1”为超大核心 Cortex X1，峰值性能比 Cortex A78 高 23%，堪称真正意义上的 “超大核”。此外，该机还将引入 Note 系列的标志性配件——S Pen 手写笔。如果该消息属实，那么这将是 S 系列首次配备手写笔。

据悉，全新的三星 Galaxy S21 系列旗舰有望提前至 1 月份发布，和往年的 Galaxy S 系列旗舰发布时间相比提前了一个月左右。更多详细信息，我们拭目以待。