特斯拉还将在美国建设一座整车工厂，生产电动卡车及跑车

10 月 27 日消息，据国外媒体报道，在美国已有一座整车生产工厂、正在建设得克萨斯州超级工厂的特斯拉，还将在美国建设一座整车组装工厂，生产电动卡车及跑车。

特斯拉是在提交给美国证券交易委员会的文件中，披露他们还将在美国建设一座整车组装工厂的，但并未披露具体的地点，只是表示会建在美国。

在文件中，特斯拉披露，计划在美国建设的这一座整车组装工厂，目前计划生产的车型分别是电动卡车特斯拉 Semi 和电动跑车 Roadster。

这并非特斯拉首次披露他们还将在美国再建设一座整车组装工厂的消息，在二季度及三季度的财报中，特斯拉都有提及在美国会再建设一座生产电动卡车 Semi 和电动卡车 Roadster 的工厂，但也未披露具体的地点。

值得注意的是，在二季度和三季度的财报中，特斯拉均披露电动卡车 Semi 将在 2021 年开始交付，考虑到建厂所需要的时间，特斯拉还将在美国建设的这一座工厂，可能很快就会确定厂址并动工建设，否则电动卡车 Semi 在明年可能就无法开始交付。

在近两个季度的财报及周一提交给美国证券交易委员会的文件中，特斯拉并未披露还将在美国建设的这一座工厂，是否会是超级工厂，如果是，他们在美国的超级工厂就将增至 4 座。