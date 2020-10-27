电子时报：台湾IT公司纷纷进军 5G Open RAN 设备市场

据台湾《电子时报》报道，业内消息人士表示，越来越多的台湾IT公司对迎合网络设备市场需求表现出极大的兴趣，并计划为 5G Open RAN 领域推出相关解决方案。

仁宝电子最近宣布，它将与思科合作探索 5G AIoT 市场，并为企业客户提供多种端到端 5G AIoT 设备和解决方案。在与思科签署协议之前，仁宝还与萊昂仕科技（Lions Taiwan Technology ）达成了一项合作协议，共同为 5G RAN 网络开发 Small Cell 基站。

广达云技术（QCT）早些时候宣布，它将与台湾台南政府合作，将为台南市提供 n79 SA 5G 网络，以推动当地 5G 的发展。

消息人士说，5G n79 网络与 QCT 的 RAN、边缘和核心网技术以及集成的软件和硬件解决方案，将成为对城市所需的各种 5G 垂直应用进行概念验证的最佳案例场景。

“台湾经济事务部”也发起了一个项目，呼吁台湾的IT公司联合起来为 Open RAN 设备市场开发相关设备。该部门估算，到 2022 年，Open RAN 设备市场预计将突破 500 亿新台币（17.48 亿美元）。

此外，消息称，台湾网络设备企业中磊电子（Sercomm）已与日本乐天（Rakuten）、美国 Sprint 和印度巴帝电信（ Bharti Airtel）合作开发和生产用于 Open RAN 网络的 Small Cell。中磊电子透露，向日本出货的 5G Small Cell 基站将在 2020 年开始产生收入，并有望在 2021 年开始增加 5G CPE 设备的出货量。