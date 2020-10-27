AMD 发布第三季度财报：营收 28 亿美元，同比增长 56%

据报道，AMD 今日发布了 2020 年第三季度财报，营收为 28 亿美元，同比增长 56%，环比增长 45%。净利润为 3.9 亿美元，而一年前为 1.2 亿美元，上一季度为 1.57 亿美元。不按美国通用会计准则（Non-GAAP），净利润为 5.01 亿美元，而一年前为 2.19 亿美元，上一季度为 2.16 亿美元。

第三季度业绩：

营收为 28 亿美元，同比增长 56%，环比增长 45%。这主要得益于企业、嵌入式产品、半定制产品、计算和图形业务部门营收的增加。

毛利率为 44%，同比增长 1 个百分点，环比持平。同比增长，主要由 EPYC 和 Ryzen 处理器业务所推动；环比持平，是因为 Ryzen 和 EPYC 处理器销售额的增长，被更高比例的半定制业务营收所抵消。

运营利润为 4.49 亿美元，而一年前为 1.86 亿美元，上一季度为 1.73 亿美元。不按美国通用会计准则（Non-GAAP），运营利润为 5.25 亿美元，而一年前为 2.4 亿美元，上一季度为 2.33 亿美元。

运营利润的改善主要是由营收增长所推动，包括 Ryzen 和 EPYC 处理器销量的增长，以及半定制产品销量的增长。

净利润为 3.9 亿美元，而一年前为 1.2 亿美元，上一季度为 1.57 亿美元。不按美国通用会计准则（Non-GAAP），净利润为 5.01 亿美元，而一年前为 2.19 亿美元，上一季度为 2.16 亿美元。

每股摊薄收益 0.32 美元，而去年同期为 0.11 美元，上一季度为 0.13 美元。不按美国通用会计准则（Non-GAAP），，每股摊薄收益为 0.41 美元，而一年前为 0.18 美元，上一季度为 0.18 美元。

截至第三季度末，AMD 拥有现金、现金等价物和短期投资 17.7 亿美元。

业绩展望：

AMD 预计，2020 年第四季度营收将达到约 30 亿美元，上下浮动 1 亿美元，同比将增长约 41%，环比增长约 7%。不按美国通用会计准则（Non-GAAP），第四季度毛利率将达到约 45%。

整个 2020 年，AMD 预计营收同比降增长约 41%，高于之前预期的 32%。

不按美国通用会计准则（Non-GAAP），2020 年毛利率将达到约 45%，与此前预期一致。