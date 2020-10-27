AMD 已经同意以 350 亿美元全股票交易并购赛灵思

IT之家 10 月 27 日消息 本月初，有消息人士表示 AMD 正在就收购赛灵思（Xilinx）公司展开深入谈判。据路透社今日消息，AMD 周二表示，已经同意以 350 亿美元全股票交易收购赛灵思（Xilinx），这将加剧其与英特尔在数据中心芯片市场的竞争。

▲ 图源路透社

预计该交易将在 2021 年底完成，合并后的公司将拥有 13,000 名工程师， 苏姿丰（Lisa Su）将担任新公司 CEO， 而目前赛灵思 CEO Victor Peng 将担任 Xilinx 业务和战略增长计划的首席执行官。

此外，合并后的企业将采取全部外包的生产策略，也就是主要依靠台积电进行芯片代工生产。

苏在接受路透社采访时表示："在某些领域，我们非常强大，我们将能够加速采用 Xilinx 产品系列。" 在某些领域（Xilinx CEO）Victor（Peng）非常强大，我们相信我们能够加速将一些 AMD 产品进入这些市场。

路透社指出，此次合作正值英特尔的制造技术落后于台积电（TSMC）多年之际。分析师 StacyRasgon 说，在英特尔为夺回市场份额而努力的同时，AMD 在邻近的芯片市场进行重大收购可能会分散自己的领导地位。

IT之家知悉，根据协议，赛灵思股东可用一股赛灵思普通股换取约 1.7 股 AMD 普通股，对赛灵思估值为每股 143 美元，较其 10 月 26 日收盘价（114.55 美元）溢价约 24.8%。

两家公司表示，这笔交易旨在进行免税重组，以用于美国联邦所得税，它们预计，这笔交易将节省 3 亿美元的成本。

AMD 股东将拥有合并后公司的 74% 左右股权，赛灵思股东拥有其余 26%。