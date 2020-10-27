AIDA64 6.30 发布：支持可能不存在的英特尔 Rocket Lake-H 移动处理器

IT之家10月27日消息 硬件识别、检测软件 AIDA64 今天推出了最新的 6.30 正式版，新增大量特性，例如支持国产兆芯开先 KX-6000 处理器的 AVX 加速 64 位测试，提供了对英特尔 12 代 Alder Lake 混合架构 CPU 的初步支持。

重点是此次增加了对英特尔 Rocket Lake 处理器的支持，且标注了是对桌面以及移动芯片的支持，但此前几乎所有爆料者都认为英特尔取消了 Rocket Lake 的移动系列处理器（Rocket Lake-H），转而直接采用 10nm 的八核 Tiger Tiger-H 芯片。

当然，不排除 AIDA64 出错的可能。

总的来说，6.30 版本初步支持 Alder Lake 12 代酷睿，支持 Intel Tiger Lake 移动处理器、Rocket Lake 的 AVX-512 指令集加速测试，优化了 Intel Lakefield 5 核心处理器的 SSE4 64 位测试。

增强了对 LGA-1200 主板的支持。进一步优化 SHA3-512 加密哈希测试、改进支持 AMD B550/A520 主板以及 AMD 新款 Vermeer 系列处理器的部分特性、增强支持 Intel LGA1200 400 系列主板、支持 OpenCL 3.0

其他方面，完整支持 AMD Radeon Pro W5500，NVIDIA RTX 3080/3090、RTX 2070/2080 Super Mobile、MX450 显卡，支持赛睿 Apex 7 TKL、Apex Pro TKL OLED 显示屏、 支持 NZXT Kraken X53、X63、X73、Z63、Z73 传感器。

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