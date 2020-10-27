苹果 iPhone 12 蓝色遭质疑，到底什么才是真正的「塑料蓝」

IT之家10月27日消息 此前iPhone 12、iPhone 12 Pro 开放预购后，全新的蓝色版本受到不少用户的青睐。IT之家获悉，不少网友质疑 iPhone 12 的蓝色版本品质感不足，并未像官网上那般高级，看起来十分接近廉价塑料的颜色，吐槽iPhone 12蓝色是“塑料蓝”。

那么到底什么是真正的「塑料蓝」，中科院物理所带来了相关科普。

我们生活中遇到的塑料制品，只要是蓝色的，大多都是深蓝色的，天之蓝海之蓝这类浅浅的蓝色都特别少见。

这主要是因为给那些工程塑料提供颜色的，基本都是同一种颜料——酞菁兰。

塑料制品用着色剂一般都是极细微颗粒状有色颜料，把它均匀地调和在树脂或油中，使塑料制品得到需要的色泽。因为塑料在现在应用的场景十分广泛，所以选用塑料制品着色剂也有很多注意事项，比如一般来说着色剂应当耐高温，在较高温度下仍然具有较好的热稳定性；具有较好的分散性，颜料的颗粒要足够地小，看起来才比较均匀，遮盖率才好。同时也要有较好的光稳定性，一般要求耐光级在 5 级以上。

虽然理论上利用黄色和蓝色进行混合，可以得到我们日常生活中更喜欢的湖蓝色，不过配色其实也不是一件容易的事情，有的配出来不均匀，或者颜色不纯。而且工程上，能用就行，哪来那么多讲究呢。

酞菁分子结构图，其分子式为 ，其中蓝色小球为氮原子，黑色小球为碳原子，白色小球为氢原子

说起酞菁铜，要从酞菁的发现开始说起。

酞菁的发现其实是一个偶然…… 1907年两位化学家 Braun 和 Tehemiac 两人当时在研究邻氰基苯甲酰胺。在他们将这个原本无色的物质加热以后，竟然得到了微量的蓝色物质，不过当时并没有把这个事情放在心上，后来才知道那是酞菁。在大约 16 年以后，Diesbach 和 Weid 在实验过程中将邻苯二腈与溴化铜在一起加热，阴差阳错地却合成一堆深蓝色物质——而这个物质就是现在“塑料蓝”的主角，酞菁铜。一般可以简写为CuPc ，Pc代表酞菁环。铜原子塞在上面酞菁分子的中间，替换掉两个氢原子。

塑料蓝材料之所以引起现在社会中的广泛应用，最大的原因就是不管你怎么折腾都很稳定，耐强酸，耐强碱，耐光耐热耐辐射。如果你生物学的比较好的话，其实一眼就能看出来，酞菁铜的结构和人体血液血红蛋白中的血红素，植物光合作用必须的叶绿素十分相近，而这些相似结构的发光起源都是来自分子结构中所具有的共轭 Π键，这也被称为发色团 。

血红素和叶绿素

简单来说，发色团指的就是分子中直接和颜色相关的部分，严格地讲，分子轨道发生跃迁的能量差对应一定颜色范围，而这就是发光的关键。而往环上增加不同的官能团，往环的中心插入不一样的金属原子，则是进一步导致上述几个分子颜色出现区别的原因。比如叶绿素中间是镁离子，而血红素中间是铁离子，酞菁铜则是铜离子。