微软 CEO 纳德拉：Teams 加持令 Microsoft 365 使用量巨增

微软正在不断摆脱新冠疫情带来的经济低迷。9 月份，微软第二季度销售额增长 12%，达到 372 亿美元，每股收益比去年增长 32%，达到 1.82 美元。

本季度，面向消费者和企业的 Office 办公应用销售额分别增长了 13% 和 9%，Surface 计算设备的收入增长了 37%。微软 Slack 的竞争对手 Teams 目前拥有超过 1.15 亿的每日活跃用户，高于 4 月份的 7500 万。

此外，还有其他迹象表明，尽管仍在受到新冠疫情的影响，企业境况有所转圜。微软旗下领英（LinkedIn）公布的销售增长率为 16%，高于上季度的 10%，但是必应（Bing）搜索的广告销售额则在上季度下滑 18% 之后，又下降了 10%。

与去年相比，微软的 Azure 云业务增长了 48%，比上个季度增长了一个百分点。这些令人印象深刻的数字表明，Azure 的销售增长在过去几个季度里已迅速地趋于平稳。当然，微软仍没有公布 Azure 的收入。

与此同时，由于高级版操作系统的销量下降了 22%，微软 Windows 用户收入也下降了 12%。

财报发布后，微软 CEO 萨提亚 · 纳德拉（Satya Nadella）、CFO 艾米 · 胡德（Amy Hood）和首席会计官弗兰克 · 布罗德（Frank Brod）等公司高管出席了随后举行的财报电话会议，解读财报要点，并回答分析师提问，以下是部分摘要。

伯恩斯坦研究机构分析师 Mark Moerdler：某些地区的疫情再度爆发，以及防控措施的升级，对于公司的投资的规模和方向是否构成影响？另外，云业务供应链的情况如何？需求能否全部得到满足？

萨提亚 · 纳德拉：就过去 9 个月的经验来看，数字科技是保证所有公司灵活应对和不断适应疫情带来变化的重要手段，包括在数字基础设施，数据，软件服务方面的投入，我们看到了技术渗透率的提高，甚至很多小店都需要采用数字手段来管理工作流程，比如帮助消费者线上下单，店内自提。供应链方面，一开始的时候，满足所有需求是有些吃紧，目前情况已经恢复正常。

高盛分析师 Heather Bellini：刚才公司介绍了营收强劲增长的情况，管理层对未来的增长趋势如何预测？公司一直保持在关键业务领域的投资，这对于公司运营利润率的变化趋势有何影响？公司在增长明显保持强劲的情况下，是否也在同时关注盈利能力的问题？

艾米 · 胡德：我们所介绍的营收强劲增长，主要指的是增长的稳定性，以及未来的巨大增长潜力，包括商业服务部门稳定的按月付费营收增长，使用量的增长，部署的增长。萨提亚所提到的增长，还体现在不同业务部门总拥有成本方面的优势，即使对于那些希望在降低成本的前提下加快云端部署的商业客户而言，我们的方案也是具有竞争力的。

杰弗瑞分析师 Brent Thill：很高兴看到微软 Teams 产品用户数翻倍，以及在如此短时间内月活跃用户数的大量增长，可否请管理层预测一下该业务的增长，以及未来最大的增长机会在哪里？未来还会有哪些新功能上线？

萨提亚 · 纳德拉：Teams 是一款非常牛的产品，跟以往任何产品不同，从应用层面来讲，它具有平台效用，因为它可以同时提供会议，聊天，工作协同，商务流程应用等功能，这些多层次，极为丰富的功能保证了 Teams 强大的平台属性。该业务增长非常迅猛，使用增长巨大，各项功能的使用量也有非常大的增长。另一方面，Teams 对于 Microsoft 365 的增长起到了非常大的支撑作用，因为会议经常摆随着签约和交易，而工作在会前，会中和会后都一直在进行，能够将这些工作流程完全正在一起证实微软 365 的强大实力所在，还有 Teams 的加持，令微软 365 的使用量巨增。