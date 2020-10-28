《轩辕剑 7》明日上线 Steam：支持光线追踪，终极预告公布

IT之家 10 月 28 日消息 根据轩辕剑官方的消息，《轩辕剑 7》游戏将于 10 月 29 日在 Steam 解锁。
上市预告片：
IT之家了解到，《轩辕剑柒》是一款即时制角色扮演游戏，亦是经典RPG系列《轩辕剑》的最新单机作品。玩家将扮演遗孤太史昭，在动荡的西汉末年，为保护家人，踏上斩妖除魔、追寻真相之路。
《轩辕剑柒》采用全新引擎打造，整体画质相比历代作品将有质的飞跃，PC版还将支持NVIDIA的光线追踪技术。
最低配置
需要 64 位处理器和操作系统
操作系统: Win7／8／10 ( 64位)
处理器: Intel Core i5 4590 或AMD同性能处理器
内存: 8 GB RAM
显卡: NVIDIA GTX 960 或 其他厂牌同性能显卡
DirectX 版本: 11
存储空间: 需要 50 GB 可用空间
推荐配置
需要 64 位处理器和操作系统
操作系统: Win7／8／10 ( 64位)
处理器: Intel Core i7 7700 或 AMD同性能处理器
内存: 16 GB RAM
显卡: NVIDIA RTX 2060 或 其他厂牌同性能显卡
DirectX 版本: 11
存储空间: 需要 50 GB 可用空间
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