《轩辕剑 7》明日上线 Steam：支持光线追踪，终极预告公布

IT之家 10 月 28 日消息 根据轩辕剑官方的消息，《轩辕剑 7》游戏将于 10 月 29 日在 Steam 解锁。

上市预告片：

IT之家了解到，《轩辕剑柒》是一款即时制角色扮演游戏，亦是经典RPG系列《轩辕剑》的最新单机作品。玩家将扮演遗孤太史昭，在动荡的西汉末年，为保护家人，踏上斩妖除魔、追寻真相之路。

《轩辕剑柒》采用全新引擎打造，整体画质相比历代作品将有质的飞跃，PC版还将支持NVIDIA的光线追踪技术。

最低配置

需要 64 位处理器和操作系统





操作系统: Win7／8／10 ( 64位)





处理器: Intel Core i5 4590 或AMD同性能处理器





内存: 8 GB RAM





显卡: NVIDIA GTX 960 或 其他厂牌同性能显卡





DirectX 版本: 11





存储空间: 需要 50 GB 可用空间

推荐配置

需要 64 位处理器和操作系统





操作系统: Win7／8／10 ( 64位)





处理器: Intel Core i7 7700 或 AMD同性能处理器





内存: 16 GB RAM





显卡: NVIDIA RTX 2060 或 其他厂牌同性能显卡





DirectX 版本: 11





存储空间: 需要 50 GB 可用空间 Steam链接：点此前往



