谷歌启动新战略对抗欧盟新规：建议美国 “盟友”加大抵制力度

据外泄的谷歌内部文件显示，该公司已经启动一项为期 60 天的战略，目的是对抗欧盟推进严格的科技行业监管新规之举，具体方法是让其美国 “盟友”抵制欧盟内部市场专员蒂埃里 · 布雷东（Thierry Breton），并阐明新规将会带来的成本。

欧盟委员会将在 12 月 2 日公布名为 “数字服务法案”（DSA）的新规，之后需要与欧盟各国和欧洲议会的提案进行协调，然后才能成为立法。美国科技巨头为此展开了激烈的游说，甚至就连一些欧洲科技公司也担心这会对其业务模式造成影响。

外泄文件称，谷歌这项战略的目标是 “从欧盟委员会的提案中消除对我们的业务模式、以及对我们改进产品或推出新功能 / 服务之能力的不合理限制”。

谷歌对此表示，新规应该考虑到个人和公司对科技公司的要求正在变多，而不是变少。该公司的全球政府事务和公共政策副总裁卡兰 · 巴蒂亚（Karan Bhatia）表示：“正如我们在公开和私下沟通中明确表示的那样，我们担心法案中的某些提议会令全球科技公司难以满足欧洲用户和企业日益增长的需求。”

文件建议谷歌的美国 “盟友”加大抵制布雷东的力度，方法是联系美国政府和大使馆，传达新规将会威胁到大西洋两岸关系的信息。另外，文件还建议利用欧盟委员会下属竞争部门的潜在担忧，宣称 “数字服务法案”将会威胁到该部门的权力。

谷歌这项战略的另一部分内容则是，阐明消费者和企业需要为此承担的成本。与此同时，这份 18 页的文件还提议招募欧盟国家和欧洲在线公司作为 “盟友”。