七彩虹发布 RTX 3070 系列显卡，3899 元起

IT之家 10 月 29 日消息 今晚，七彩虹发布了 RTX 3070 系列显卡，包括 Vulcan（火神）、Advanced、Ultra 等系列，售价 3899 元起。

一、iGame GeForce RTX 3070 Vulcan 系列

RTX 3070 Vulcan在深化 “赛博朋克”核心设计理念的路上变得更为成熟，将原有外张的刀锋转而向内。刀锋压铸件的上部 LCD 侧显示屏 “维”已经升级至第三代，采纳玩家意见可 90° 翻转实现多角度便捷可视化。一图自定义也升级为六图，更是可将自定义图片内容设定为屏幕背景。全新 13 叶散热风扇与 iGame 真空冰片技术相互配合，稳压一键超频后高达 1875Mhz 频率带来的负载热量。

二、iGame GeForce RTX 3070 Advanced OC

RTX 3070 Advanced OC 外部合金压铸装甲去繁化简，鳍片金属色泽与外甲色泽的一致性形成了 “特工自适应装甲”，内外双能量环设计增加了整体科技感。

三、iGame GeForce RTX 3070 Ultra OC（双色登场）

除了黑色之外，这次的 iGame Ultra 还会同步开启白色版限定 Ultra 的发布售卖。从散热用料上来看，Ultra 家族主打 “耐用之王”理念，6 根回流一体焊复合热管配合智能启停 2*90mm+80mm 捕风手扇叶。

IT之家了解到， iGame GeForce RTX 3070 Ultra OC 售价 4299 元，iGame GeForce RTX 3070 Advanced OC 售价 4699 元，iGame GeForce RTX3070 VulcanOC 售价为 5199 元，iGame GeForce RTX 3070 Vulcan 售价为 4999 元，而战斧 GeForce RTX 3070 售价则看齐公版 3899 元。白色款 iGame GeForce RTX 3070 Ultra WOC，售价 4399 元，11 月 1 日预售。