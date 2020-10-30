Alphabet 三季度总营收 461.73 亿美元：谷歌部门广告营收 370.95 亿美元

Alphabet（谷歌母公司）今天发布了截至 9 月 30 日的 2020 财年第三季度财报。报告显示，Alphabet 第三季度总营收为 461.73 亿美元，比上年同期的 404.99 亿美元增长 14%，不计入汇率变动的影响为同比增长 15%；按照美国通用会计准则，Alphabet 第三季度净利润为 112.47 亿美元，比去年同期的 70.68 亿美元增长 59%。

主要业绩：

——Alphabet 第三季度总营收为 461.73 亿美元，比上年同期的 404.99 亿美元增长 14%，不计入汇率变动的影响为同比增长 15%。Alphabet 按照美国通用会计准则计算总营收，未扣除流量获取支出（TAC）。Alphabet 第三季度流量获取支出，也就是同合作伙伴共享的营收为 81.66 亿美元；

——按照美国通用会计准则，Alphabet 第三季度运营利润为 112.13 亿美元，在营收中所占比例为 24%。按照美国通用会计准则，Alphabet 去年同期运营利润为 91.77 亿美元，在营收中所占比例为 23%；

——按照美国通用会计准则，Alphabet 第三季度净利润为 112.47 亿美元，比去年同期的 70.68 亿美元增长 59%；按照美国通用会计准则，Alphabet 第三季度每股摊薄收益为 16.40 美元，相比之下去年同期的每股摊薄收益为 10.12 美元。

Alphabet CFO 露丝 · 波拉特（Ruth Porat）表示：“第三季度公司总营收为 462 亿美元，这反映出了基础广泛的增长，其中引领这种增长势头的是广告主在搜索和 YouTube 领域的支出增加，以及谷歌云和 Google Play 持续的强劲表现。”

财务分析：

Alphabet 第三季度总营收为 461.73 亿美元，比上年同期的 404.99 亿美元增长 14%，不计入汇率变动的影响为同比增长 15%。

Alphabet 旗下谷歌部门第三季度网站营收，也就是谷歌自己的网站所产生的营收为 313.75 亿美元，高于去年同期的 285.45 亿美元。其中，谷歌搜索及其他业务的营收为 263.38 亿美元，高于去年同期的 247.41 亿美元；YouTube 广告业务营收为 50.37 亿美元，高于去年同期的 38.04 亿美元。

Alphabet 旗下谷歌部门第三季度网络营收，也就是谷歌合作伙伴网站通过 AdSense 计划所产生的营收为 57.20 亿美元，高于去年同期的 52.51 亿美元。

Alphabet 旗下谷歌部门第三季度广告营收（由网站营收和网络营收组成）为 370.95 亿美元，高于去年同期的 337.96 亿美元。

Alphabet 旗下谷歌部门的谷歌云（Google Cloud）业务第三季度营收为 34.44 亿美元，高于去年同期的 23.79 亿美元。

Alphabet 旗下谷歌部门第三季度其他营收为 54.78 亿美元，高于去年同期的 40.50 亿美元。

Alphabet 旗下谷歌部门第三季度总营收（由广告营收、谷歌云营收和其他营收组成）为 460.17 亿美元，高于去年同期的 402.25 亿美元。

Alphabet 第三季度 “Other Bets”业务营收为 1.78 亿美元，高于去年同期的 1.55 亿美元。

Alphabet 第三季度对冲损失为 2200 万美元，而去年同期的对冲收益为 1.19 亿美元。

按照地区划分，Alphabet 第三季度来自于 EMEA（欧洲、中东和非洲）地区的营收为 139.24 亿美元，同比增长 11%，环比增长 23%；不按照美国通用会计准则（不计入汇率变动的影响），Alphabet 第三季度来自于 EMEA 地区的营收同比增长 9%，环比增长 17%。

Alphabet 第三季度来自于亚太地区的营收为 84.58 亿美元，同比增长 24%，环比增长 22%；不按照美国通用会计准则（不计入汇率变动的影响），Alphabet 第三季度来自于亚太地区的营收同比增长 24%，环比增长 19%。

Alphabet 第三季度来自于美国的营收为 214.22 亿美元，同比增长 15%，环比增长 19%。

Alphabet 第三季度来自于美洲其他地区的营收为 23.71 亿美元，同比增长 4%，环比增长 29%。不按照美国通用会计准则（不计入汇率变动的影响），Alphabet 第三季度来自于美洲其他地区的营收同比增长 17%，环比增长 27%。

Alphabet 第三季度流量获取支出（TAC），也就是同合作伙伴共享的营收为 81.66 亿美元，相比之下去年同期为 74.90 亿美元。

Alphabet 第三季度总成本和支出为 349.60 亿美元，高于去年同期的 313.22 亿美元。其中，Alphabet 第三季度营收成本为 211.17 亿美元，高于去年同期的 175.68 亿美元；研发支出为 68.56 亿美元，高于去年同期的 65.54 亿美元；销售和营销支出为 42.31 亿美元，低于去年同期的 46.09 亿美元；总务和行政支出为 27.56 亿美元，高于去年同期的 25.91 亿美元。

Alphabet 第三季度其他收入（净值）为 21.46 亿美元，相比之下去年同期的支出（净值）为 5.49 亿美元。

按照美国通用会计准则，Alphabet 第三季度运营利润为 112.13 亿美元，在营收中所占比例为 24%。按照美国通用会计准则，Alphabet 去年同期运营利润为 91.77 亿美元，在营收中所占比例为 23%。

按照美国通用会计准则，Alphabet 第三季度净利润为 112.47 亿美元，比去年同期的 70.68 亿美元增长 59%；按照美国通用会计准则，Alphabet 第三季度每股摊薄收益为 16.40 美元，相比之下去年同期的每股摊薄收益为 10.12 美元。

截至 2020 年 9 月 30 日，不计入被分类为持有待售的现金，Alphabet 持有的现金、现金等价物以及可变现有价证券总值为 201.29 亿美元，相比之下截至 2019 年 9 月 30 日为 160.32 亿美元。

截至 2020 年 9 月 30 日，Alphabet 在全球范围内共雇佣了 132121 名全职员工，相比之下截至 2019 年 9 月 30 日为 114096 名。

网络直播和电话会议信息：

投资者可以访问 Alphabet 网站的投资者关系频道 investor.google.com 收听 Alphabet 电话会议的网络直播，电话会议将于美国东部时间 10 月 29 日下午 4 点半（北京时间 10 月 30 日凌晨 4 点半）开始。

分析师预期与股价变动：

Alphabet 第三季度总营收为 461.73 亿美元，超出分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，29 名分析师此前平均预期 Alphabet 第三季度营收将达 428.8 亿美元。Alphabet 第三季度每股收益为 16.40 美元，超出分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，30 名分析师此前平均预期 Alphabet 第三季度每股收益将达 11.21 美元。受此影响，Alphabet 股价在纳斯达克市场的盘后交易中大幅上涨逾 6%。

当日，Alphabet（Nasdaq：GOOG）股价在纳斯达克常规交易中上涨 50.62 美元，报收于 1567.24 美元，涨幅为 3.34%。在随后截至美国东部时间周四下午 6 点 10 分（北京时间周五早上 6 点 10 分）的盘后交易中，Alphabet 股价再度上涨 97.76 美元，至 1665.00 美元，涨幅为 6.24%。过去 52 周，Alphabet 的最高价为 1733.18 美元，最低价为 1013.54 美元。